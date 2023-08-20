branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Научрук космических миссий СССР попал в больницу после крушения «Луны-25» Общество, 13:49
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:38
В Бурятии ввели режим ЧС из-за разрушения дамбы и размытия участка БАМа Общество, 13:31
Как нокаутировали чемпиона UFC Стерлинга. Видео Спорт, 13:31
Какие страны отправят миссии на Луну до 2030 года. Инфографика Технологии и медиа, 13:19
Купленный за €100 млн Неймар приехал в «Аль-Хиляль» с новой травмой Спорт, 13:14
В РЖД оценили срок восстановления размытых наводнением путей БАМа Общество, 12:58
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты оценили последствия крушения «Луны-25» для лунной программы Технологии и медиа, 12:55
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Менеджер Федора Емельяненко начал искать ему соперника на боксерский бой Спорт, 12:43
ЦСКА заявит вратаря Федотова в КХЛ, несмотря на дисквалификацию IIHF Спорт, 12:36
В Брянской области провели военные сборы для чиновников и депутатов Политика, 12:34
Жителя Касимова обвинили в повторной дискредитации армии за анекдот Политика, 12:27
Пожарные ликвидировали открытое горение на подмосковном складе Ozon Общество, 12:26
Миссия «Луна-25» ,  
0 

Какие страны отправят миссии на Луну до 2030 года. Инфографика

Сюжет
Миссия «Луна-25»
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась после потери связи, но на орбите спутника Земли остается еще индийский аппарат «Чандраян-3». Какие еще лунные миссии планируют страны до 2030 года — в инфографике РБК

Вечером 19 августа «Роскосмос» сообщил, что с «Луной-25» потеряна связь. 20 августа госкорпорация заявила, что, по предварительным данным, аппарат разбился вскоре после выхода на нерасчетную орбиту.

К Луне также направляется индийский аппарат «Чандраян-3», его посадка запланирована на 23 августа. Каки у «Луны-25», его цель — малоизученный Южный полюс. Рядом с ним аппарат будет искать воду и проводить другие исследования.

Лунная программа есть и у других стран: например, США, Китая и Индии. Всего до 2030 года на Луну планируют запустить еще порядка 17 миссий, подсчитал РБК.

Какие страны отправят миссии на Луну до 2030 года. Инфографика
Какие страны отправят миссии на Луну до 2030 года. Инфографика

Больше всего лунных проектов — у США. Всего они запланировали девять запусков, из которых пять — пилотируемых. Все пилотируемые миссии будут в рамках программы Artemis, во время реализации которой NASA намерено создать постоянно обитаемое поселение на Луне и таким образом заложить фундамент для освоения Марса. После 2028 года планируется начать строительство окололунной базы Lunar Gateway, где астронавты смогут посменно находиться в течение 15 лет.

Остальные страны запланировали автоматические миссии. В 2023 году должен состояться запуск лунного модуля SLIM Японией. SLIM должен будет установить метод точной посадки на поверхность Луны, который будет использоваться в дальнейших исследованиях. Еще одну миссию Япония запустит в 2024 году.

Китай до 2030 года планирует три автоматические миссии. Россия запустит помимо «Луны-25» еще «Луну-26» и «Луну-27». Запуск «Луны-26» намечен на 2027 год. Это орбитальный аппарат для дистанционных исследований Луны, который также будет ретранслятором сигнала со следующей «Луны-27» — более сложной посадочной станции с бурильной установкой.

Читайте на РБК Pro
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Чем хорошая стратегия отличается от плохой: пять признаков
Почему соучредитель Airbnb избавился от акций компании почти на $1,5 млрд
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию

«Луну-25» запустили к спутнику Земли ночью 11 августа с космодрома Восточный. Планировалось, что ее путь к месту назначения займет не меньше десяти суток, посадка в районе Южного полюса Луны была запланирована с 21 по 24 августа. Во время движения к Луне станция сделала и передала несколько снимков: на них видны Луна, Земля и часть станции. 13 августа на «Луне-25» включили первые научные приборы.

Эксперты указывали, что в случае успеха «Луна-25» позволит освоить область, в которой из-за большого числа полезных ископаемых можно будет построить лунную базу. Несмотря на крушение аппарата, Россия из лунной гонки пока не выбыла, говорят ученые.

Авторы
Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Алиса Велина, Светлана Прохорова
Луна Луна-25 миссия космос наука Роскосмос лунная программа
Материалы по теме
«Луна-25» провела первые измерения потоков гамма-лучей и нейтронов
Технологии и медиа
Борисов анонсировал запуск следующих станций «Луна» в 2027 и 2028 годах
Технологии и медиа
«Важное испытание способностей страны»: мировые СМИ — о запуске «Луны-25»
Технологии и медиа