Какие страны отправят миссии на Луну до 2030 года. Инфографика

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» разбилась после потери связи, но на орбите спутника Земли остается еще индийский аппарат «Чандраян-3». Какие еще лунные миссии планируют страны до 2030 года — в инфографике РБК

Вечером 19 августа «Роскосмос» сообщил, что с «Луной-25» потеряна связь. 20 августа госкорпорация заявила, что, по предварительным данным, аппарат разбился вскоре после выхода на нерасчетную орбиту.

К Луне также направляется индийский аппарат «Чандраян-3», его посадка запланирована на 23 августа. Каки у «Луны-25», его цель — малоизученный Южный полюс. Рядом с ним аппарат будет искать воду и проводить другие исследования.

Лунная программа есть и у других стран: например, США, Китая и Индии. Всего до 2030 года на Луну планируют запустить еще порядка 17 миссий, подсчитал РБК.

Больше всего лунных проектов — у США. Всего они запланировали девять запусков, из которых пять — пилотируемых. Все пилотируемые миссии будут в рамках программы Artemis, во время реализации которой NASA намерено создать постоянно обитаемое поселение на Луне и таким образом заложить фундамент для освоения Марса. После 2028 года планируется начать строительство окололунной базы Lunar Gateway, где астронавты смогут посменно находиться в течение 15 лет.

Остальные страны запланировали автоматические миссии. В 2023 году должен состояться запуск лунного модуля SLIM Японией. SLIM должен будет установить метод точной посадки на поверхность Луны, который будет использоваться в дальнейших исследованиях. Еще одну миссию Япония запустит в 2024 году.

Китай до 2030 года планирует три автоматические миссии. Россия запустит помимо «Луны-25» еще «Луну-26» и «Луну-27». Запуск «Луны-26» намечен на 2027 год. Это орбитальный аппарат для дистанционных исследований Луны, который также будет ретранслятором сигнала со следующей «Луны-27» — более сложной посадочной станции с бурильной установкой.