Первый лунный аппарат Израиля разбился при посадке

Попытка посадить израильский космический аппарат на Луне завершилась неудачей. В последний момент связь с ним была потеряна, и Beresheet потерпел аварию

Фото: SpaceIL / YouTube

Израильский аппарат Beresheet не сумел нормально сесть на Луну. При приближении к спутнику Земли специалисты организации Space IL несколько раз теряли с ним связь. Последний раз это произошло перед самой посадкой, после чего аппарат разбился о поверхность Луны, сообщает Jerusalem Post.

Точные причины аварии пока неизвестны. По предварительным данным у Beresheet возникли проблемы с двигателем.

За последними минутами полета наблюдал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Уже после аварии он попросил слова у руководителя миссии и пообещал всем присутствующим, что Израиль в течение следующих трех лет добьется, чтобы его аппарат сел на Луну.

Beresheet был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9. Организацией запуска в течение восьми лет занималась некоммерческая организация Space IL. В случае успеха Израиль мог стать четвертой страной (вслед за СССР, США и Китаем), кому удалось бы посадить на Луне свой аппарат.