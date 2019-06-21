Роскомнадзор ответил «да пошли вы н...й» пользователю в Twitter

Ведомство прокомментировало публикацию о том, как правильно «маскировать» мат в СМИ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Журналист Дмитрий Колезев опубликовал в Twitter слайдер с презентации Роскомнадзора о правильной маскировке материалов в СМИ, содержащих нецензурную лексику. Ведомство отреагировало на твит, используя ненормативные слова.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил РБК, что ведомство решило принять участие в новом флешмобе в Twitter. «Все просто: в Twitter полыхает флешмоб по мотивам популярного сообщения одного из пользователей, который в эмоциональной манере высказался о своей проблеме. Другие пользователи это подхватили, к флешмобу присоединились официальные аккаунты различных компаний и организаций — Сбербанка, Ростелекома. Они копировали стилистику исходного твита и рассказывали о своих проблемах. Мы к вечеру пятницы тоже созрели, потому что одна из наших проблемных ситуаций, которая была на этой неделе, — это слайд с нашей презентации коллег из Уральского федерального округа», — рассказал он.

В апреле 2018 года Мировой судебный участок Пресненского района столицы оштрафовал «Эхо Москвы» по иску Роскомнадзора на 20 тыс. руб. Речь идет о публикации на сайте радиостанции материала в блоге экс-кандидата в президенты Ксении Собчак, содержащего ссылку на видео с нецензурной лексикой. Главный редактор Алексей Венедиктов заявлял, что на момент ведения своего блога Собчак была кандидатом в президенты, так что информация на сайте появлялась от нее как официальное заявление, освобождающее редакцию от ответственности по ст. 57 закона «О СМИ».

В ноябре прошлого года главный редактор Sports.ru. Дмитрий Навоша рассказал, что с августа Роскомнадзор начал массово выписывать протоколы об административном правонарушении за использование мата в блогах сайта. В частности был оштрафован замгендиректора издания Юрий Дудь. В Роскомнадзоре заявили, что существующий закон не делает различий по типу контента (редакционного или пользовательского) для интернет-изданий. «Употребление нецензурной брани зарегистрированным средством массовой информации в России по закону запрещено. <...> Редакция несет полную ответственность за содержание всех опубликованных материалов», — отметили в ведомстве (ст. 4 закона «О СМИ»).