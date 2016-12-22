ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,19 65,24 EUR Нал. 75,41 74,42 USD Бирж. 65,50 -0,16 EUR Бирж. 74,76 +0,00 USD ЦБ. 65,61 -0,34 EUR ЦБ. 74,80 -0,34 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4591,60 -111,30 IMOEX 2364,18 +0,26% RTSI 1137,07 +0,86% Brent 63,02 -0,16% DJIA 24464,69 -0,00% Nasdaq 6972,25 +0,92%
Роскомнадзор объяснил претензии к Дудю из-за ненормативной лексики
Лента новостей
Сенатор обвинил главу Липецкой области в присвоении властных полномочий 13:31, Политика Самые богатые руководители компаний в России по версии Forbes 13:31, Фотогалерея  Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 13:30, РБК и Thomson Reuters Медведев сообщил о долгах предприятий ЖКХ на 200 млрд руб. 13:26, Общество Началось открытое голосование аудитории за номинантов Премии РБК 13:24, Бизнес В ЦБ допустили ужесточение требований к торгам бензином на бирже 13:21, Бизнес При обрушении строящегося ТЦ в Москве погиб рабочий 13:18, Общество Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города 13:18, Бизнес Российский пилот «Формулы-1» объявил о пропуске следующего сезона 13:17, Спорт 6 правил путешествия с друзьями 13:16, РБК и Билайн 7 полезных советов в канун «черной пятницы» 13:13, Pink Минц получил более $370 млн за продажу O1 Properties 13:13, Бизнес Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ 13:11, Политика Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 13:05, РБК, Jardin и Greenfield Суд отпустил под домашний арест обвиняемую в смерти ребенка врача роддома 13:05, Общество Экс-президент «Сибура» возглавил рейтинг «директоров-капиталистов» 13:05, Бизнес Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело 13:04, Общество «Юлмарт» запустил конкурента Avito 13:01, Бизнес Роскомнадзор объяснил претензии к Дудю из-за ненормативной лексики 12:56, Технологии и медиа МИД обвинил Вашингтон во вмешательстве в выборы главы Интерпола 12:54, Политика Есть ли будущее у ICO: в США запретили еще четыре проекта 12:50, Крипто Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 12:39, РБК и Toyo Власти назвали возможные сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити» 12:39, Общество Активисты Pussy Riot обжаловали в ЕСПЧ арест за акцию на финале ЧМ-2018 12:36, Общество Российский голкипер вошел в тройку лучших игроков дня в НХЛ 12:29, Спорт Сатанисты достигли соглашения с Netflix и Warner Bros по иску на $50 млн 12:28, Общество
Роскомнадзор объяснил претензии к Дудю из-за ненормативной лексики
Технологии и медиа, 12:56
0
Роскомнадзор объяснил претензии к Дудю из-за ненормативной лексики
Накануне гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил о штрафах ведомства за мат в блогах на сайте. Дважды штраф на ₽5 тыс. выписали его заместителю Юрию Дудю. Правила Роскомнадзора для контента редакции и пользователей одинаковы
Юрий Дудь (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Роскомнадзор в своем официальном Facebook ответил на претензии Sports.ru по поводу штрафов, которые ведомство выписывает изданию за использование ненормативной лексики в блогах на его сайте.

Накануне, 21 ноября, генеральный директор спортивного издания Дмитрий Навоша рассказал, что с августа этого года ведомство начало массово выписывать протоколы об административном правонарушении за использование мата в блогах Sports.ru. К настоящему времени, по словам Навоши, Роскомнадзор составил уже 17 протоколов, четыре из них рассмотрели в суде. По двум суд встал на сторону Sports.ru, а по остальным — оштрафовал заместителя гендиректора издания Юрия Дудя на 5 тыс. руб. за каждый. Еще четыре протокола суд планирует рассмотреть на следующе неделе, 26 ноября (слушания по оставшимся девяти протоколам пока не назначены).

Один штраф Дудь получил за свой текст из блога футбольных болельщиков про ФК «Спартак», другой — за публикацию видео из Рима в конце октября, когда в метро сломался эскалатор, на котором ехали фанаты ЦСКА (тогда в итальянской столице проходил матч «Рома» — ЦСКА, хозяева разгромили российскую команду со счетом 3:0).

«Что, кроме мата, должны были произносить фанаты в тот момент, когда их перемалывал сломавшийся эскалатор (и какой вред общественной морали наносит публикация документальной съемки резонансного ЧП), вопрос отдельный», — подчеркнул Навоша.

В Роскомнадзоре, комментируя пост Навоши в Facebook, отметили, что существующий закон не делает различий по типу контента — редакционного или пользовательского — для интернет-изданий.

«Употребление нецензурной брани зарегистрированным средством массовой информации в России по закону запрещено. <...> Редакция несет полную ответственность за содержание всех опубликованных материалов», — отметили в ведомстве, уточнив, что за публикацию материалов с матом предусмотрена административная ответственность по ч.3 ст.13.21 КоАП.

Ведомство подчеркнуло, что его инспекторы неоднократно разъясняли эту позицию представителям Sports.ru, в том числе при составлении административных протоколов.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Роскомнадзор , Юрий Дудь , ненормативная лексика , Sports.ru
Главное
Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за древнего города Бизнес
Материалы по теме
Юрий Дудь ушел с поста главного редактора Sports.ru Технологии и медиа
Сайт Sports.ru стал СМИ после 20 лет работы Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter