Huawei пообещал обслуживать устройства на Android после решения Google

Ранее Reuters предупредило о том, что Google прекратит обновлять установленную на гаджетах от Huawei операционную систему Android в случае включения китайской компании в черный список Минторга США

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Китайская компания Huawei заявила, что установленные на всех существующих смартфонах и планшетах программы, обеспечивающие безопасность гаджетов, будут обновляться, несмотря на приостановку поддержки со стороны Google.

«Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке», — говорится в заявлении компании, поступившем в РБК в понедельник.

Ранее стало известно, что компания Google приняла решение об отказе от сотрудничества с Huawei Technologies в связи с намерением Министерства торговли США включить последнюю в черный список. По данным Reuters, такое решение приведет к тому, что на устройствах Huawei перестанет обновляться операционная система Android.

На официальной странице Android в сети Twitter позднее появилось сообщение о том, что приложения Google Play и функции безопасности Google Play Protect продолжат работать на уже выпущенных гаджетах от Huawei.

«Мы следуем законодательству и анализируем последствия. Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат функционировать на существующих устройствах Huawei», — подтвердили РБК в пресс-службе российского представительства Google.