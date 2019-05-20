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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Huawei пообещал обслуживать устройства на Android после решения Google
Ранее Reuters предупредило о том, что Google прекратит обновлять установленную на гаджетах от Huawei операционную систему Android в случае включения китайской компании в черный список Минторга США
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Китайская компания Huawei заявила, что установленные на всех существующих смартфонах и планшетах программы, обеспечивающие безопасность гаджетов, будут обновляться, несмотря на приостановку поддержки со стороны Google.

«Huawei продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и постпродажного обслуживания всех существующих смартфонов и планшетов Huawei и Honor, которые уже используются или есть в наличии в магазинах на мировом рынке», — говорится в заявлении компании, поступившем в РБК в понедельник.

Ранее стало известно, что компания Google приняла решение об отказе от сотрудничества с Huawei Technologies в связи с намерением Министерства торговли США включить последнюю в черный список. По данным Reuters, такое решение приведет к тому, что на устройствах Huawei перестанет обновляться операционная система Android.

На официальной странице Android в сети Twitter позднее появилось сообщение о том, что приложения Google Play и функции безопасности Google Play Protect продолжат работать на уже выпущенных гаджетах от Huawei.

«Мы следуем законодательству и анализируем последствия. Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат функционировать на существующих устройствах Huawei», — подтвердили РБК в пресс-службе российского представительства Google.

В заявлении Huawei подчеркивается, что компания внесла существенный вклад в развитие ОС Android и в качестве одного из ключевых партнеров операционной системы с открытым исходным кодом тесно сотрудничала в деле развития «экосистемы», выгодной как для пользователей, так и для индустрии.

«Мы будем продолжать создавать безопасную и устойчивую программную экосистему для обеспечения лучшего опыта использования для пользователей Huawei во всем мире», — говорится в сообщении Huawei.

16 мая президент США Дональд Трамп ввел в США режим ЧС, чтобы расширить полномочия властей по защите информационно-коммуникационных сетей государства. В документе говорится о возможности блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными контрагентами, сообщала газета The Washington Post. В частности, речь идет о тех иностранных компаниях, которые в Вашингтоне считают подконтрольными «противникам США».

Авторы: Евгений Калюков, Анна Балашова
Теги: Huawei, Google, Android
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