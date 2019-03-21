Facebook обнаружил хранение паролей пользователей в незашифрованном виде

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 63,87 0 EUR Бирж. 72,63 -0,24 Brent 68,29 -0,19% USD Нал. 64,68 63,22 EUR Нал. 74,14 72,16 USD ЦБ 63,74 -0,54 EUR ЦБ 72,79 -0,15 EUR/USD 1,1370 -0,0045 BTC/USD Бирж. 4 044,00 -83,10 IMOEX 2 507,81 0,14% RTSI 1 237,68 0,93% DJIA 25 964,28 0,85% Nasdaq 7 839,53 1,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 21 мар, 13:59
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 72,79 (-0,15) Quote, 21 мар, 13:59
Стало известно имя врио главы «Росгеологии» после увольнения Панова Политика, 00:13 Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Технологии и медиа, 00:00 Суд удовлетворил иск депутата Скоча к ряду СМИ из-за статей о деле Шакро Общество, 21 мар, 23:52 Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Общество, 21 мар, 23:49 Facebook обнаружил хранение паролей пользователей в незашифрованном виде Технологии и медиа, 21 мар, 23:18 Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов Политика, 21 мар, 23:10 В «Ильюшине» ответили на слова вице-премьера о срыве гособоронзаказа Бизнес, 21 мар, 22:59 В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Бизнес, 21 мар, 22:48 Отборочный турнир Евро-2020. Бельгия — Россия. Онлайн Спорт, 21 мар, 22:45 Россия заняла самую крупную сумму в долларах с 2013 года Экономика, 21 мар, 22:44 «Русагро» предупредило о возможном нарушении санкций из-за своей сделки Бизнес, 21 мар, 22:34 В Кубке Гагарина определился первый полуфиналист Спорт, 21 мар, 22:11 Рогозин пообещал наказать за клевету против космической отрасли России Общество, 21 мар, 22:08 Белый дом отказался дать демократам данные о переговорах Трампа и Путина Политика, 21 мар, 22:00
Технологии и медиа ,  
0 
Facebook обнаружил хранение паролей пользователей в незашифрованном виде
Пароли от сотен миллионов учетных записей пользователей Facebook хранились на серверах компании в незашифрованном виде, выяснила компания
Фото: Elise Amendola / AP

Социальная сеть Facebook обнаружила, что пароли ряда пользователей социальной сети хранились на ее серверах в незашифрованном виде — в виде обычного текста. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

«Это привлекло наше внимание, потому что наши системы входа в систему спроектированы так, чтобы маскировать пароли, с помощью методов, которые делают их нечитаемыми. Мы устранили эту проблему и в качестве меры предосторожности будем уведомлять всех пользователей, чьи пароли хранились таким образом», — уверяет компания.

Как отмечает Facebook, ненадлежащее хранение информации было выявлено в ходе рутинной проверки безопасности в январе, и затронуло «сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов других пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram».

Социальная сеть Instagram принадлежит компании Facebook, а приложение Facebook Lite — это «облегченная» версия Facebook, которая устанавливается на устройства со старыми операционными системами или в регионах с небольшой пропускной способностью интернет-каналов.

Facebook также настаивает, что эти пароли не были доступны никому за пределами компании. «Мы также не нашли никаких доказательств тому, что какой-либо из этих паролей использовался для неправомерного доступа [к учетным записям пользователей]», — отмечается в сообщении.

Технологии и медиа
Информационные дыры: почему растет количество уязвимых веб-приложений

В октябре прошлого года комиссариат по информации Великобритании наложил штраф в £500 тыс. на Facebook из-за скандала с компанией Cambridge Analytica. Она получила данные миллионов пользователей Facebook в результате обработки их персональной информации в преддверии президентских выборов в США. Как выяснилось, компания также сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа, передавая данные пользователей Facebook разработчикам мобильных приложений.

Основатель соцсети Марк Цукерберг признал ошибку, отметив, что работники Facebook помедлили с вмешательством в ситуацию, а Cambride Analytica закрылась в мае 2018 года.

В январе этого года СМИ узнали, что Федеральная торговая комиссия США обсудила возможность наложения на Facebook рекордного штрафа на сумму более $22,5 млн из-за утечки данных пользователей.

Авторы: Наталья Демченко, Григорий Дубов
Теги: Facebook, пароли, персональные данные, уязвимость, Безопасность
Материалы по теме
Facebook удалил 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Технологии и медиа
NYT узнала о расследовании из-за сделок о данных пользователей Facebook
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter