Facebook обнаружил хранение паролей пользователей в незашифрованном виде

Пароли от сотен миллионов учетных записей пользователей Facebook хранились на серверах компании в незашифрованном виде, выяснила компания

Фото: Elise Amendola / AP

Социальная сеть Facebook обнаружила, что пароли ряда пользователей социальной сети хранились на ее серверах в незашифрованном виде — в виде обычного текста. Сообщение об этом размещено на сайте компании.

«Это привлекло наше внимание, потому что наши системы входа в систему спроектированы так, чтобы маскировать пароли, с помощью методов, которые делают их нечитаемыми. Мы устранили эту проблему и в качестве меры предосторожности будем уведомлять всех пользователей, чьи пароли хранились таким образом», — уверяет компания.

Как отмечает Facebook, ненадлежащее хранение информации было выявлено в ходе рутинной проверки безопасности в январе, и затронуло «сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов других пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram».

Социальная сеть Instagram принадлежит компании Facebook, а приложение Facebook Lite — это «облегченная» версия Facebook, которая устанавливается на устройства со старыми операционными системами или в регионах с небольшой пропускной способностью интернет-каналов.

Facebook также настаивает, что эти пароли не были доступны никому за пределами компании. «Мы также не нашли никаких доказательств тому, что какой-либо из этих паролей использовался для неправомерного доступа [к учетным записям пользователей]», — отмечается в сообщении.