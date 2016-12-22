В Британии Facebook выписали максимальный штраф из-за Cambrige Analytica

Британский регулятор в области защиты данных и информации оштрафовал Facebook из-за скандала с Cambrige Analytica. Социальная сеть допустила неправомерную передачу личных данных 87 млн человек, выяснила организация

Фото: Russell Boyce / Reuters

Британский комиссариат по информации (Information Commissioner's Office, ICO) наложил на компанию Facebook Inc., владеющую одноименной социальной сетью, штраф в размере £500 тыс. за серьезное нарушение закона о защите данных. Сообщение о штрафе размещено на сайте ведомства. Согласно британским законам, это максимально возможная сумма штрафа.

Британский регулятор решил оштрафовать Facebook по итогам расследования об использовании персональных данных пользователей соцсети в политических целях. В частности, собранные данные использовались во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа.

Расследование показало, что с 2007 по 2014 год Facebook недобросовестно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений, а также не беспокоясь о получении «достаточно ясного информированного согласия» тех, чьи данные они собирали, говорится в решении ICO.

В документе подчеркивается, что разработчики приложений получали доступ не только к данным тех пользователей Facebook, кто сам скачал их программу, достаточно было, чтобы пользователь был в друзьях у того, кто такое приложение установил.

Как сообщает ICO, первый факт неправомерной передачи личных данных был выявлен в декабре 2015 года. Однако в случае с Cambrige Analytica, дочерней компанией британской SCL Group, неправомерный доступ к личным данным пользователей не был остановлен вплоть до 2018 года. Таким образом, считает британский регулятор, Facebook вовремя не предпринял «адекватные и своевременные меры» по исправлению положения.

В результате этого компания получила незаконный доступ к данным 87 млн человек без их ведома, в том числе к данным миллиона жителей Великобритании.

Скандал в Cambridge Analytica начался с того, как стало известно о ее сотрудничестве с предвыборным штабом Дональда Трампа и получении личных данных миллионов пользователей Facebook.



​​Основатель Facebook Марк Цукерберг весной признал ошибку соцсети, которая предоставила Cambridge Analytica доступ к персональным данным пользователей. Компания закрылась в мае.