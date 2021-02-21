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Разработчик уточнил сроки поставок танков «Армата» в армию

Серийные поставки Т-14 в Вооруженные силы начнутся в 2022 году, сообщил генконструктор Уральского конструкторского бюро. «Ростех» представил боевую машину на международной выставке вооружений IDEX-2021
Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» (Фото: Евгений Самарин / РИА Новости)

Серийные поставки танка «Армата» (Т-14) в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году, сообщил журналистам генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, разработавший боевую машину, передает «РИА Новости».

«Серийные контракты на поставку «Арматы» заключены между Минобороны и УВЗ (Уралвагонзавод. — РБК). Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. <...> С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — сказал Терликов.

Для танка «Армата» оформили экспортные документы
Общество
Танки Т-14 &laquo;Армата&raquo;

В августе прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что ожидает, что министерство обороны возьмет на вооружение танк «Армата» в конце 2020 года — начале 2021 года, после завершения государственных испытаний. В апреле он говорил, что серийные поставки боевой машины в российскую армию начнутся в 2021 году.

Т-14 был представлен в 2015 году. Особенность танка — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. «Армата» предназначена для поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения живой силы противника и укреплений.

В 2019 году Минобороны приступило к государственным испытаниям боевой машины. В феврале текущего года Т-14 получил экспортный паспорт.

Тем временем в Минобороны уже разработали концепцию двухзвенного «танка будущего» — он должен заменить Т-14 после 2040-х годов.

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Елена Чернышова
танк «Армата» Вооруженные силы Уралвагонзавод
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