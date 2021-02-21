Разработчик уточнил сроки поставок танков «Армата» в армию

Серийные поставки Т-14 в Вооруженные силы начнутся в 2022 году, сообщил генконструктор Уральского конструкторского бюро. «Ростех» представил боевую машину на международной выставке вооружений IDEX-2021

Танк Т-14 «Армата» (Фото: Евгений Самарин / РИА Новости)

Серийные поставки танка «Армата» (Т-14) в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году, сообщил журналистам генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, разработавший боевую машину, передает «РИА Новости».

«Серийные контракты на поставку «Арматы» заключены между Минобороны и УВЗ (Уралвагонзавод. — РБК). Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. <...> С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», — сказал Терликов.

В августе прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что ожидает, что министерство обороны возьмет на вооружение танк «Армата» в конце 2020 года — начале 2021 года, после завершения государственных испытаний. В апреле он говорил, что серийные поставки боевой машины в российскую армию начнутся в 2021 году.

Т-14 был представлен в 2015 году. Особенность танка — необитаемая башня: экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. «Армата» предназначена для поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения живой силы противника и укреплений.