Мантуров назвал сроки поставок танков «Армата» в войска

Танк Т-14 «Армата» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Серийные поставки танков Т-14 на платформе «Армата» в войска российской армии начнутся в 2021 году. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Со следующего года, после того как начнут поставляться уже серийно машины Министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика мы начнем работать с иностранными заказчиками», — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга объяснил дороговизну боевых машин тем, что они по-прежнему проходят цикл дополнительных испытаний и модернизаций (в 2015 году стоимость одной единицы оценивалась в 400 млн руб., в 2016 году «Уралвагонзавод» заявлял о «немногим более 250 млн руб.»).

«Потому что министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — сказал министр, отвечая на вопрос ведущей о стоимости «Арматы».