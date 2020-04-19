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Мантуров назвал сроки поставок танков «Армата» в войска

Танк Т-14 «Армата» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Серийные поставки танков Т-14 на платформе «Армата» в войска российской армии начнутся в 2021 году. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

«Со следующего года, после того как начнут поставляться уже серийно машины Министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика мы начнем работать с иностранными заказчиками», — сказал Мантуров.

Глава Минпромторга объяснил дороговизну боевых машин тем, что они по-прежнему проходят цикл дополнительных испытаний и модернизаций (в 2015 году стоимость одной единицы оценивалась в 400 млн руб., в 2016 году «Уралвагонзавод» заявлял о «немногим более 250 млн руб.»).

«Потому что министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — сказал министр, отвечая на вопрос ведущей о стоимости «Арматы».

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По словам Мантурова, танки Т-14 прошли испытания в Сирийской Арабской Республике. «Да, совершенно верно, они были в Сирии», — подтвердил министр.

Он также отметил, что имеются предварительные заявки на экспорт такого танка, однако поставки за рубеж можно будет начать после начала серийных поставок Т-14 в российские войска и получения паспорта экспортного облика.

Танк Т-14 на платформе «Армата» разработали на «Уралвагонзаводе» и представили в апреле 2015 года. Боевая машина оснащена необитаемой башней со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Длина танка — 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т.

Теги: Минпромторг РФ, Денис Мантуров, танк «Армата», российская армия, поставки
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