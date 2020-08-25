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В Минобороны разработали концепцию «танка будущего» на смену «Армате»

Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Министерстве обороны России разработали концепцию двухзвенного «танка будущего», который должен заменить «Армату» после 2040-х годов. Проект представил 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ) в рамках форума «Армия-2020», сообщает ТАСС.

Перспективный танк будет иметь двухзвенную сочлененную конструкцию, что позволит снизить удельное давление на грунт, решая проблему роста массы машины.

Передний боевой модуль будет иметь отделение управления с тремя членами экипажа, которые будут находиться в бронированной капсуле. В средней части боевого модуля будет расположена необитаемая башня с электротермохимической пушкой с автоматом заряжания. Танк планируется оснастить самонаводящимися ракетами вертикального старта с дальностью до 12 км, комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов.

Газотурбинный двигатель на 3 тыс. л. с., как и воздушные и наземные дроны, выполняющие функцию разведки и охраны, разместятся во втором звене танка.

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Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что танк Т-14 «Армата» по завершении государственных испытаний должен быть принят Минобороны на вооружение на рубеже 2020–2021 годов.

Работы по созданию нового танка Т-14 на платформе «Армата» начались в 2010 году. Он был разработан на «Уралвагонзаводе» и представлен в 2015 году. Танк оснащен необитаемой башней с 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Длина танка — 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т. В 2016 году «Уралвагонзавод» оценивал стоимость одной единицы «немногим более 250 млн руб.».

Теги: танк «Армата», Минобороны
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