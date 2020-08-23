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Мантуров назвал сроки принятия «Арматы» на вооружение

Танк Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Танк Т-14 «Армата» будет принят Минобороны на вооружение на рубеже 2020–2021 годов. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний в ближайшее время Министерство обороны примет (танк) на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего — в начале следующего года», — сказал он.

Министр рассказал, что на танк пришло много экспортных заявок. «Заказчики смотрят, отслеживают, как машина испытывается, и рассчитывают на скорейшее завершение [испытаний]», — отметил он. Также, по словам Мантурова, поступает много заявок на экспортный вариант истребителя Су-57, однако в первую очередь идет речь об обеспечении им российской армии.

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Ранее министр рассказал, что в ближайшие пять—шесть лет «Рособоронэкспорт» намерен вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений, при этом эпидемия коронавируса не повлияла на экспортные планы организации.

В апреле Мантуров заявлял, что серийные поставки танка Т-14 «Армата» начнутся в 2021 году. В июле директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что Россия готовит танк к экспорту.

Ранее днем генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил ТАСС, что заявок на экспортные поставки танков «Армата» пока нет, ведутся технические консультации.

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Танк Т-14 на платформе «Армата» разработан на «Уралвагонзаводе» и представлен в 2015 году. Он оснащен необитаемой башней с 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Длина танка — 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т. В 2016 году «Уралвагонзавод» оценивал стоимость одной единицы «немногим более 250 млн руб.».

Теги: Денис Мантуров, танк «Армата», Минпромторг, экспорт военной техники
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