Для танка «Армата» оформили экспортные документы

Танк Т-14 «Армата» получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Рособоронэкспорта».

«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — отметили в «Рособоронэкспорте».

Как передает «РИА Новости», ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий станет оружейный салон IDEX-2021 в Абу-Даби.

Танк Т-14 на платформе «Армата» был разработан на «Уралвагонзаводе» и представлен в 2015 году. Тогда стоимость одной единицы оценивалась в сумму «немногим более 250 млн руб.».