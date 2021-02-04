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Для танка «Армата» оформили экспортные документы

Танк Т-14 «Армата» получил паспорт экспортного облика, в ближайшее время боевую машину впервые представят за рубежом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Рособоронэкспорта».

«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», — отметили в «Рособоронэкспорте».

Как передает «РИА Новости», ближайшей зарубежной выставкой с участием российских оборонных предприятий станет оружейный салон IDEX-2021 в Абу-Даби.

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Танк Т-14 &laquo;Армата&raquo;

Танк Т-14 на платформе «Армата» был разработан на «Уралвагонзаводе» и представлен в 2015 году. Тогда стоимость одной единицы оценивалась в сумму «немногим более 250 млн руб.».

Танк оснащен необитаемой башней со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Он также оборудован дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров говорил, что танк Т-14 «Армата» по завершении государственных испытаний должен быть принят Минобороны на вооружение на рубеже 2020–2021 годов.

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