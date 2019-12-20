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Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
Владелец одной из крупнейших ИТ-компаний в России Филипп Генс инвестировал в «Код Безопасности» — разработчика решений киберзащиты для «Платона» и ГАС «Выборы». Сделка позволит компании активнее развиваться за рубежом, надеется он
Филипп Генс (Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ)

Филипп Генс приобрел 84,15% в уставном капитале разработчика средств защиты информации «Код Безопасности». Об этом РБК рассказал сам Генс и подтвердил гендиректор «Кода Безопасности» Андрей Голов. Сумма сделка не раскрывается. Генс лишь сообщил, что финансировал ее из собственных средств.

По словам Голова, для дальнейшего развития за рубежом компании необходим был стратегический партнер. Помимо России «Код Безопасности» реализовал ряд проектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Он рассчитывает, что в ближайшие три-пять лет стоимость компании вырастет до $400 млн (25 млрд руб. по текущему курсу), указав, что Генс является «опытным венчурным инвестором, знающим, как повысить капитализацию компании».

Участники

«Код Безопасности» защищает такие государственные информационные системы, как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальную систему платежных карт (НСПК), систему «Платон» и др. Основными акционерами, по данным СПАРК, являются Галина Бокова (85%), Петр Ефимов (10%) и Алла Голова (5%). Оборот в 2018 году, по данным компании, составил 4,045 млрд руб., EBITDA — 910 млн руб.

По оценке аналитического агентства TАdviser, в 2018 году рынок информационной безопасности в России составил 79,5 млрд руб. Исходя из этого, доля компании «Код Безопасности» на рынке составляет 5%, отметил представитель компании «Марвел-Дистрибуция».

Филипп Генс — мажоритарный акционер компаний, входящих в группу «Ланит», которая является третьей по размеру ИТ-компанией в России после «Ростеха» и Национальной компьютерной корпорации по оценке TAdviser. Выручка группы в 2018 году составила 164,24 млрд руб.

По словам Генса, он давно интересовался рынком кибербезопасности. «Код Безопасности» примкнет к группе «Ланит» как независимая компания. «Это вендор, и, чтобы сотрудничать со всем рынком, он должен быть независимым, поэтому именно я инвестирую в этот актив, а не одно из юрлиц холдинга», — пояснил он структуру сделки.

По словам бизнесмена, массовая атака вируса WannaCry стала «наиболее яркой публичной историей, показавшей миру реальную опасность вредоносных программ». После нее бюджеты на информбезопасность начали резко расти. «С учетом развития интернета вещей и больших данных, которые пока не защищены в достаточной степени, этот рынок выглядит еще более привлекательным», — отметил Филипп Генс.

Как атаковали вирусы-шифровальщики

В 2017 году было несколько крупных атак вирусов, шифрующих данные на компьютерах и вымогающих выкуп за их расшифровку, — WannaCry, Petya и др., которые затронули пользователей по всему миру. В частности, WannaCry атаковал компьютеры в 150 странах. Общий ущерб от этого инцидента оценили в $1 млрд, а ответственность за него американские власти возложили на хакеров из КНДР.

Перспективы

По оценке аналитической компании Canalys, в 2018 году мировой объем рынка информационной безопасности составил $37 млрд. Компания Accenture прогнозирует, что к 2021 году этот показатель достигнет $202 млрд.

Среди преимуществ «Кода Безопасности» Филипп Генс назвал высокие позиции компании у заказчиков из госсектора и сильную команду разработчиков. Кроме того, он рассчитывает на синергию: «Клиентские базы «Ланита» и «Кода Безопасности» похожи, но пересекаются не полностью, компании смогут продвигать решения среди клиентов друг друга. «Код Безопасности» также сможет использовать ресурсы, которые есть в холдинге, а «Ланит» — поучиться, как делать продукты». Голов отметил, что у «Кода Безопасности» в штате сейчас порядка 500 разработчиков, а в «Ланите» — около 3 тыс. специалистов.

Среди возможных направлений развития «Кода Безопасности» Филипп Генс в качестве примера привел разработку продуктов для частных пользователей. «Это могут быть физические устройства, приложения, фильтры, которые позволят обеспечить безопасность предметов интернета вещей — датчиков и других устройств», — отметил Генс. По его мнению, подобные решения могут быть интересны также на рынке промышленного интернета вещей, «где риски гораздо выше».

Кроме того, «Код Безопасности» развивает международное направление, в чем также заинтересован «Ланит», который пока присутствует в основном только в СНГ. По словам Генса, он хотел бы расширить присутствие своих компаний за рубежом и считает интересными рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: «Кроме Китая и Южной Кореи, в Азии есть много стран, где ИТ не так хорошо развиты, и «Ланит» может предложить свои решения, например, по государственным сервисам или в рамках концепции «Умный город».

Риски

Директор департамента по слияниям и поглощениям группы компаний Softline Максим Русских считает, что «Код Безопасности» мог быть оценен в одну-две выручки, то есть в 2–4 млрд руб. «Мы смотрели на различных вендоров по ИТ-безопасности в развивающихся странах мира, в зависимости от темпов роста, рентабельности и рыночного охвата продавцы хотели 1–4 мультипликатора к выручке. Но «Код Безопасности» — типично российская компания, не имеющая перспектив выхода на западные рынки, то есть ее рост ограничен ростом ИТ-рынка России и СНГ», — говорит Русских. В то же время он напомнил, что в России усиливается роль государства в сфере ИТ, а кибербезопасность — основа функционирования «электронного государства».

При этом Русских отметил, что на российском ИТ-рынке существенно меньше сделок, чем в США и даже Европе. Те сделки, которые происходят, имеют небольшой размер. «Иностранных покупателей почти нет, а местные испытывают трудности с финансированием даже собственной операционной деятельности», — указал эксперт. Кроме того, существенная часть российских игроков не прозрачна, невозможно даже в ходе финансовой проверки подтвердить их финансовые результаты. Самой крупной сделкой на ИТ-рынке в этом году пока остается мартовская покупка американской F5 Networks разработчика веб-сервера Nginx за $670 млн.

По версии представителя «Марвел-Дистрибуция», рынок информбезопасности развивается непредсказуемо, появляются новые направления, и на нем хватает места всем игрокам. «Поэтому компаниям нет смысла поглощать друг друга, особенно в условиях импортозамещения, когда отечественным организациям даны серьезные преференции», — считает он.

Авторы: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова
Теги: «Ланит», ИТ, информационная безопасность, WannaCry
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