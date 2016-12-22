Минфин США ввел санкции против хакера из КНДР из-за вируса WannaCry

Министерство финансов США ввело санкции против хакера Пак Чин Хёка из КНДР и северокорейской компании Chosun Expo Joint Venture, на которую он работал в качестве программиста, в связи с кибератаками, проведенными по заданию Пхеньяна. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Мы не позволим Северной Корее подорвать глобальную кибербезопасность для продвижения своих интересов и получения незаконных доходов в нарушение наших санкций», — заявил глава министерства Стивен Мнучин.

В сообщении Минфина указывается, что Пак Чин Хёк несет ответственность за кибератаку на Sony Pictures Entertainment в 2014 году, похищение $81 млн из Центробанка Бангладеша и кибератаку с применением вируса-вымогателя WannaCry 2.0 в мае 2017 года. Как отмечает газета Financial Times, власти КНДР наняли Пак Чин Хёка для проведения кибератак по всему миру.

В декабре 2017 года в Белом доме обвинили КНДР в том, что вирус WannaCry был создан в Северной Корее. «О причастности КНДР к кибератаке говорит Великобритания, Microsoft отследила связь атаки со структурами северокорейского правительства», — сообщали в Белом доме. В МИД КНДР отвергали эти обвинения.

Вирус WannaCry затронул компьютерные системы в более чем 150 странах мира. По оценкам специалистов, общий ущерб от кибератаки составил $1 млрд. В России вирус затронул работу компьютеров МВД, а также систем «МегаФона» и «ВымпелКома».