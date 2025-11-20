«Дружелюбный гость Солнечной системы»: NASA показало новые фото 3I/ATLAS

NASA провело брифинг, посвященный 3I/ATLAS — третьему в истории наблюдений космическому телу, прилетевшему в Солнечную систему из-за ее пределов. Что известно о комете и почему ее считают космическим кораблем — в материале РБК

Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Это самый близкий снимок 3I/ATLAS. (Фото: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / Reuters) Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан космическим аппаратом STEREO, анализирующим активность солнца. (Фото: NASA) Cнимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан миссией PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), наблюдающей за Солнцем. На фото, справа от объекта, виден хвост кометы. (Фото: NASA) Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан межпланетной станцией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), исследующей атмосферу Марса. На снимке показаны водородные излучения. (Фото: NASA) Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA Фото: NASA

19 ноября в 15:00 по восточному времени (23:00 мск) NASA провело брифинг, посвященный комете 3I/ATLAS, трансляция велась на сервисе NASA+, сайте агентства, в приложении NASA, на YouTube и Amazon Prime. 3I/ATLAS — это межзвездная комета, то есть прилетевшая в Солнечную систему из-за ее пределов. Это третий такой объект в истории космических наблюдений.

На пресс-конференции представители NASA показали снимок кометы, сделанный камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Кадр был одним из самых ожидаемых, он был сделан в начале октября. Также были продемонстрированы другие снимки небесного тела, в том числе уже публиковавшиеся, и представлены данные, подтверждающие ранее известные особенности объекта: нестандартное отношение углекислого газа к воде и железа к никелю в его составе и негравитационное ускорение, так прокомментировали мероприятие в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На брифинге ученые назвали комету «дружелюбным гостем нашей Солнечной системы» и опровергли гипотезу, согласно которой комета является техногенным объектом. «Она выглядит и ведет себя как комета», — заявил заместитель руководителя NASA Амит Кшатрия. Предположение, что объект имеет искусственное происхождение, он назвал слухами, хотя и признал, что астрономам бы очень хотелось обнаружить признаки жизни во Вселенной.

Ранее астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб высказал предположение, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом. По мнению ученого, тот факт, что объект сохранился как единое тело после прохождения перигелия — ближайшей к Солнцу точки, «является удивительным для естественной кометы». Еще одна необычная черта 3I/ATLAS состоит в том, что она выделяет воду на расстоянии более 450 млн км от Солнца. Однако в NASA замечают, что межзвездная комета может отличаться от привычных нам, потому что она была сформирована за пределами Солнечной системы, и изучение особенностей 3I/ATLAS позволит узнать больше о других системах других звезд.

Что известно о 3I/ATLAS

Согласно расчетной траектории, 3I/ATLAS пройдет на расстоянии около 270 млн км от Земли, что в 1,8 раза больше расстояния от Земли до Солнца; ближе всего к нашей планете он будет 19 декабря. Космический объект летит через Солнечную систему по гиперболической орбите, то есть, пролетев мимо Солнца, он покинет ее.

Video

Название небесного тела расшифровывается как третий межзвездный (interstellar) объект, обнаруженный ATLAS — впервые комету заметила одноименная роботизированная система телескопов, это произошло в Чили 1 июля.

Из всех открытых межзвездных объектов 3I/ATLAS обладает самым большим эксцентриситетом орбиты, то есть его форма сильнее всего отличается от формы круга, поясняют в Московском планетарии. Точный размер кометы-странника не известен, согласно расчетам NASA, он может составлять от 440 м до 5,6 км в диаметре. Предположительный возраст тела — 4,5 млрд лет. Скорость составляет более 220 км/ч, из-за притяжения Солнца, по мере приближения к звезде она возрастет до 246 км/ч, а потом вернется к первоначальной, прогнозируют ученые.

Это третье межзвездное тело, которое ученым удалось обнаружить. До этого в 2017 году был открыт астероид 1I/Oumuamua (в переводе с гавайского — «первый посланник»), а в 2019 году — комета 2I/Borisov, которую обнаружил крымский астроном Геннадий Борисов.