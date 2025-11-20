 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

«Дружелюбный гость Солнечной системы»: NASA показало новые фото 3I/ATLAS

NASA показало фото кометы 3I/ATLAS
NASA провело брифинг, посвященный 3I/ATLAS — третьему в истории наблюдений космическому телу, прилетевшему в Солнечную систему из-за ее пределов. Что известно о комете и почему ее считают космическим кораблем — в материале РБК

Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Это самый близкий снимок 3I/ATLAS.
Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан космическим аппаратом STEREO, анализирующим активность солнца.
Cнимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан миссией PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), наблюдающей за Солнцем. На фото, справа от объекта, виден хвост кометы.
Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан межпланетной станцией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), исследующей атмосферу Марса. На снимке показаны водородные излучения.
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Это самый близкий снимок 3I/ATLAS.
Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан космическим аппаратом STEREO, анализирующим активность солнца.
Cнимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан миссией PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), наблюдающей за Солнцем. На фото, справа от объекта, виден хвост кометы.
Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан межпланетной станцией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), исследующей атмосферу Марса. На снимке показаны водородные излучения.
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Это самый близкий снимок 3I/ATLAS.
(Фото: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona / Reuters)
Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан космическим аппаратом STEREO, анализирующим активность солнца.
(Фото: NASA)
Cнимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан миссией PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), наблюдающей за Солнцем. На фото, справа от объекта, виден хвост кометы.
(Фото: NASA)
Снимок, показанный на брифинге 19 ноября. Он сделан межпланетной станцией MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), исследующей атмосферу Марса. На снимке показаны водородные излучения.
(Фото: NASA)
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA

19 ноября в 15:00 по восточному времени (23:00 мск) NASA провело брифинг, посвященный комете 3I/ATLAS, трансляция велась на сервисе NASA+, сайте агентства, в приложении NASA, на YouTube и Amazon Prime. 3I/ATLAS — это межзвездная комета, то есть прилетевшая в Солнечную систему из-за ее пределов. Это третий такой объект в истории космических наблюдений.

На пресс-конференции представители NASA показали снимок кометы, сделанный камерой HiRISE, установленной на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Кадр был одним из самых ожидаемых, он был сделан в начале октября. Также были продемонстрированы другие снимки небесного тела, в том числе уже публиковавшиеся, и представлены данные, подтверждающие ранее известные особенности объекта: нестандартное отношение углекислого газа к воде и железа к никелю в его составе и негравитационное ускорение, так прокомментировали мероприятие в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На брифинге ученые назвали комету «дружелюбным гостем нашей Солнечной системы» и опровергли гипотезу, согласно которой комета является техногенным объектом. «Она выглядит и ведет себя как комета», — заявил заместитель руководителя NASA Амит Кшатрия. Предположение, что объект имеет искусственное происхождение, он назвал слухами, хотя и признал, что астрономам бы очень хотелось обнаружить признаки жизни во Вселенной.

Ранее астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб высказал предположение, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом. По мнению ученого, тот факт, что объект сохранился как единое тело после прохождения перигелия — ближайшей к Солнцу точки, «является удивительным для естественной кометы». Еще одна необычная черта 3I/ATLAS состоит в том, что она выделяет воду на расстоянии более 450 млн км от Солнца. Однако в NASA замечают, что межзвездная комета может отличаться от привычных нам, потому что она была сформирована за пределами Солнечной системы, и изучение особенностей 3I/ATLAS позволит узнать больше о других системах других звезд.

Астрофизик рассказал, как понять, искусственная ли комета 3I/ATLAS
Технологии и медиа
Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное с помощью многообъектного спектрографа Gemini (GMOS) на станции Gemini South в Серро-Пачоне, Чили

Что известно о 3I/ATLAS

Согласно расчетной траектории, 3I/ATLAS пройдет на расстоянии около 270 млн км от Земли, что в 1,8 раза больше расстояния от Земли до Солнца; ближе всего к нашей планете он будет 19 декабря. Космический объект летит через Солнечную систему по гиперболической орбите, то есть, пролетев мимо Солнца, он покинет ее.

«Дружелюбный гость Солнечной системы»: NASA показало новые фото 3I/ATLAS
Video

Название небесного тела расшифровывается как третий межзвездный (interstellar) объект, обнаруженный ATLAS — впервые комету заметила одноименная роботизированная система телескопов, это произошло в Чили 1 июля.

Из всех открытых межзвездных объектов 3I/ATLAS обладает самым большим эксцентриситетом орбиты, то есть его форма сильнее всего отличается от формы круга, поясняют в Московском планетарии. Точный размер кометы-странника не известен, согласно расчетам NASA, он может составлять от 440 м до 5,6 км в диаметре. Предположительный возраст тела — 4,5 млрд лет. Скорость составляет более 220 км/ч, из-за притяжения Солнца, по мере приближения к звезде она возрастет до 246 км/ч, а потом вернется к первоначальной, прогнозируют ученые.

Это третье межзвездное тело, которое ученым удалось обнаружить. До этого в 2017 году был открыт астероид 1I/Oumuamua (в переводе с гавайского — «первый посланник»), а в 2019 году — комета 2I/Borisov, которую обнаружил крымский астроном Геннадий Борисов.

Крымский астроном первым в мире открыл межзвездную комету
Общество
Фото:Astro Channel / YouTube

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина
космос NASA комета солнечная система астрономическое явление
Материалы по теме
NASA проведет брифинг по межзвездному объекту 3I/ATLAS
Общество
Ученый усомнился в естественном происхождении 3I/ATLAS
Общество
У родившейся раньше Солнца кометы 3I/ATLAS изменился цвет свечения
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:23 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:23
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15