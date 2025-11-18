 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

NASA проведет брифинг по межзвездному объекту 3I/ATLAS

Фото: apod_telegram / Telegram
Фото: apod_telegram / Telegram

NASA объявило о проведении брифинга, посвященного межзвездному объекту 3I/ATLAS, который состоится 19 ноября в 15:00 по восточному времени (23:00 мск). Во время трансляции агентство представит изображения кометы, полученные космическими аппаратами и наземными телескопами.

Брифинг пройдет в Центре космических полетов им. Годдарда в штате Мэриленд и будет транслироваться на сервисе NASA+, сайте агентства, в приложении NASA, на YouTube и Amazon Prime. В обсуждении примут участие представители руководства NASA и научных подразделений.

Ученые объяснили, как Солнце ускорило комету 3I/ATLAS
Технологии и медиа
Фото:NASA / ESA / Global Look Press

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. Его диаметр может достигать 20 км. Это третий известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Oumuamua и 2I/Borisov.

Ранее физик-теоретик и космолог из Гарвардского университета Ави Леб усомнился в естественном происхождении кометы. По его словам, удивление вызывает тот факт, что 3I/ATLAS прошел перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) и сохранился как единое тело, продолжая демонстрировать антихвост.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Полина Дуганова
космос комета NASA брифинг
Материалы по теме
Ученые объяснили, как Солнце ускорило комету 3I/ATLAS
Технологии и медиа
Астрофизик рассказал, как понять, искусственная ли комета 3I/ATLAS
Технологии и медиа
У родившейся раньше Солнца кометы 3I/ATLAS изменился цвет свечения
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Bloomberg узнал о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского Политика, 22:21
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Олимпийский чемпион по стендовой стрельбе Евгений Петров умер в 87 лет Спорт, 21:56
Каллас назвала повреждение железной дороги в Польше терроризмом Политика, 21:56
На Украине арестовали бывшего вице-премьера Чернышова Политика, 21:52
«Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после увольнения Кудашова Спорт, 21:51
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
NASA проведет брифинг по межзвездному объекту 3I/ATLAS Общество, 21:39
Суд взыскал с Деревянко и Мулузяна более ₽13 млн Общество, 21:30
ЦСКА забил четыре шайбы после 15 бросков и победил «Ак Барс» Спорт, 21:23
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Белоусов проинспектировал группировку «Восток» и заслушал доклады Политика, 21:21
На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник Политика, 21:18