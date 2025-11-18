NASA проведет брифинг по межзвездному объекту 3I/ATLAS

Фото: apod_telegram / Telegram

NASA объявило о проведении брифинга, посвященного межзвездному объекту 3I/ATLAS, который состоится 19 ноября в 15:00 по восточному времени (23:00 мск). Во время трансляции агентство представит изображения кометы, полученные космическими аппаратами и наземными телескопами.

Брифинг пройдет в Центре космических полетов им. Годдарда в штате Мэриленд и будет транслироваться на сервисе NASA+, сайте агентства, в приложении NASA, на YouTube и Amazon Prime. В обсуждении примут участие представители руководства NASA и научных подразделений.

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. Его диаметр может достигать 20 км. Это третий известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Oumuamua и 2I/Borisov.

Ранее физик-теоретик и космолог из Гарвардского университета Ави Леб усомнился в естественном происхождении кометы. По его словам, удивление вызывает тот факт, что 3I/ATLAS прошел перигелий (ближайшую к Солнцу точку орбиты) и сохранился как единое тело, продолжая демонстрировать антихвост.