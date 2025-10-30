Астрофизик рассказал, как понять, искусственная ли комета 3I/ATLAS

Изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное с помощью многообъектного спектрографа Gemini (GMOS) на станции Gemini South в Серро-Пачоне, Чили (Фото: U.S. National Science Foundation National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory)

Межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему, сейчас проходит перигелий (ближайшая к Солнцу точка орбиты). И то, как он ее пройдет, — будет «лакмусовой бумажкой» для объекта — является он искусственным или нет, сообщил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге.

По его словам, если это естественная комета, то ее нагрев Солнцем «может разбить ее на фрагменты» и в результате «фейерверка вокруг нее может образоваться гораздо более яркий кометный шлейф из газа и пыли». Однако если 3I/ATLAS создан искусственно («на что указывает высокое содержание никеля по сравнению с железом», пишет ученый), то он бы «мог бы маневрировать или выпускать мини-зонды».

Ученые с Земли не смогут наблюдать 3I/ATLAS в момент прохождения перигелия из-за положения планеты к Солнцу в данное время. Это, по его мнению, «поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом».

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения, сообщает издание EarthSky. Его диаметр может достигать 20 км. Это третий известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Oumuamua и 2I/Borisov.