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Крымский астроном первым в мире открыл межзвездную комету
Международный астрономический союз назвал прилетевшую из-за пределов Солнечной системы комету именем ее первооткрывателя Геннадия Борисова
Фото: Astro Channel / YouTube

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл комету, параметры движения которой указывают на то, что она прилетела из-за пределов Солнечной системы и имеет межзвездное происхождение. Об этом сообщает Центр малых планет (ЦМП) Международного астрономического союза (МАС).

К межзвездным астрономия относит объекты, не связанные гравитацией с какой-либо звездой и движущиеся в межзвездном пространстве. Теоретически таких объектов должно быть множество, однако до сих пор человечеством был замечен только астероид, открытый в 2017 году и получивший название 1I/Оумуамуа (в переводе с гавайского что-то вроде «первый посланник»).

Межвездных комет никому до сих пор обнаружить не удавалось, и ЦМП уже присвоил новому объекту имя C/2019 Q4 (Borisov).

В отличие от 1I/Оумуамуа, который удалось заметить, когда он уже направлялся прочь от Солнца, комета открыта в тот период, когда она еще только приближается к нашей звезде. По расчетам ученых, ближе всего к Солнцу она подойдет в декабре, в сообщении ЦМП отмечается, что если не случится внезапного распада кометы, то наблюдать ее с Земли можно будет примерно в течение года.

«Это очень важно, потому что как раз межзвездные кометы могут быть очень эффективными переносчиками спор жизни между разными звездными системами. Во внутренней части кометы есть очень благоприятные условия для сохранения разных форм бактерий», — прокомментировал РБК открытие Борисова доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: комета, Крым, астрономия
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