Ученый усомнился в естественном происхождении 3I/ATLAS

Новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанные 11 ноября на Nordic Optical Telescope, продемонстрировали, что объект после прохождения перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты) сохранился как единое тело и продолжает демонстрировать антихвост, направленный к Солнцу. Об этом в своем блоге заявил физик-теоретик и космолог из Гарвардского университета Ави Леб.

Сообщив о новых данных, он усомнился, что у 3I/ATLAS естественное происхождение. «Учитывая недавно опубликованные крупномасштабные джеты, тот факт, что 3I/ATLAS остается единым телом, вызывает удивление для естественной кометы», — отметил он.

Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля 2025 года и классифицирован как комета межзвездного происхождения. Его диаметр может достигать 20 км. Это третий известный межзвездный объект, пролетевший через Солнечную систему, после Oumuamua и 2I/Borisov.

В конце октября Леб заявил, что по тому, как 3I/ATLAS пройдет перигелий, можно будет говорить, является ли он искусственным или нет. В числе признаков неестественного объекта эксперт назвал способность маневрировать. Однако ученые не могли наблюдать 3I/ATLAS в момент прохождения перигелия из-за положения планеты к Солнцу в данное время. Это, по мнению Леба, «поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом».