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Технологии и медиа ,  
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Microsoft наняла уволенного главу разработчика ChatGPT

Microsoft наняла уволенного главу разработчика ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана
Бывший директор OpenAI спустя три дня после увольнения из компании перешел на работу в Microsoft. Он возглавит новую группу по разработке ИИ. Увольнение было шоком для инвесторов и сотрудников
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Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Бывший глава OpenAI, компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, Сэм Альтман перейдет на работу в Microsoft. Об этом сообщил глава корпорации Сатья Наделла в X (бывший Twitter).

Он возглавит новую исследовательскую группу по передовым технологиям на базе искусственного интеллекта, вместе с ним в компанию перейдет бывший президент Open AI Грег Брокман.

Альтман был уволен в пятницу, 17 ноября, решением совета директоров OpenAI. Те посчитали, что глава компании «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении.

Инвесторы рассказали Financial Times, что Альтман планировал ввести новые мощные инструменты искусственного интеллекта, что усилило опасения совета директоров по поводу безопасности этих инструментов. «Они поспорили о том, насколько быстро следует двигаться. Вот и все», — рассказал изданию один из инвесторов. По данным Bloomberg, увольнению предшествовала поездка бизнесмена на Ближний Восток для поиска финансирования на проект под кодовым названием «Тигрис». Он рассчитывал основать компанию по производству чипов, ориентированную на искусственный интеллект, которая могла бы составить конкуренцию Nvidia.

Решение об отставке стало неожиданностью для сотрудников OpenAI, Альтман был среди них популярен, писал Business Insider. Несколько сотрудников приняли решение уволиться вслед за его уходом в знак солидарности. Непонимание выразили и крупные инвесторы OpenAI. По данным Axios, Microsoft, которая имеет крупнейшую долю в компании, узнала об увольнении Альтмана всего за минуту до обнародования этой информации.

Microsoft занимается собственным чат-ботом на основе искусственного интеллекта, встроенным в поисковик Bing, а также совместно с OpenAI развивает нейросеть для генерации изображений DALL-E.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ChatGPT OpenAI Microsoft Сэм Альтман
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