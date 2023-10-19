Владеющая ChatGPT компания OpenAI обсуждает продажу акций при оценке в $86 млрд

Владелец ChatGPT начал переговоры о продаже акций при оценке в $86 млрд

Оценка OpenAI с начала года выросла почти втрое, компания планирует продать существующие акции сотрудников, чтобы достичь стоимости $86 млрд. Это принесет большую прибыль Microsoft, прогнозируют аналитики

Фото: Artie Medvedev / Shutterstock

Компания OpenAI, владеющая чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, обсуждает продажу акций с оценкой стоимости компании в $86 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Месяцем ранее The Wall Street Journal (WSJ) писала о планах продать акции, в результате чего стоимость компании составит от $80 млрд до $90 млрд. В январе OpenAI оценивалась приблизительно в $30 млрд.

Как ожидается, сделка позволит сотрудникам продавать свои существующие акции, чтобы компания не выпускала новые для привлечения дополнительного капитала. OpenAI еще не распределяла активы, условия могут измениться.

Сделка может немедленно принести Microsoft огромную прибыль, отмечает WSJ, поскольку компания инвестировала в стартап миллиарды долларов для финансирования вычислительных затрат, необходимых для обучения моделей искусственного интеллекта.

Держателем 49% акций выступает Microsoft. При оценке бизнеса в $86 млрд OpenAI обойдет онлайн-ретейлера Shein и станет одной из самых ценных компаний мира, уступив лишь SpaceX и материнской компании TikTok ByteDance.

По сведениям Bloomberg, к августу ежемесячный доход OpenAI достиг $80 млн, компания приближалась к получению годового дохода $1 млрд. Она продает лицензию другим компаниями на внедрение искусственного интеллекта в свои процессы и продукты.