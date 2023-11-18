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Владелец ChatGPT столкнулся с «волной отставок» после увольнения Альтмана

Сотрудники OpenAI подали в отставку после увольнения Альтмана с поста главы
После увольнения Сэма Альтмана с поста гендира владельца чат-бота с ИИ ChatGPT компании OpenAI оттуда начали уходить сотрудники, в частности, трое старших исследователей. Вслед за главой компании оттуда уволился президент Брокман
Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

После решения правления компании OpenAI, которая владеет чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, уволить Сэма Альтмана с поста гендиректора в организации «прокатилась волна отставок», вероятно, в ближайшие дни их будет еще больше, сообщил источник Bloomberg.

По его мнению, Альтман создаст новую компанию, где будет работать с бывшими сотрудниками OpenAI.

В частности, в отставку подали трое старших исследователей компании, пишет The Information со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, директор по исследованиям компании Якуб Пачоцки, руководитель команды, которая оценивает потенциальные риски, связанные с ИИ, Александр Мадри и проработавший в стартапе семь лет исследователь Шимон Сидор сообщили о своем увольнении коллегам.

Решение об отставке Альтмана было принято после того, как совет директоров пришел к выводу, что он «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении совета директоров.

Врио гендиректора стала технический директор компании Мира Мурати.

Альтман конфликтовал с членами правления, в особенности с соучредителем компании и главным научным сотрудником Ильей Суцкевером, рассказал Bloomberg источник, знакомый с вопросом. Разногласия касались в том числе скорости разработки так называемого генеративного искусственного интеллекта, способов коммерциализации продуктов и мер, необходимых для уменьшения их потенциального вреда для общества.

Главу владельца ChatGPT уволили из-за «нехватки откровения» с правлением
Технологии и медиа
Сэм Альтман

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Кроме того, совет директоров не одобрял попытки Альтмана привлечь несколько миллиардов долларов из суверенных фондов благосостояния Ближнего Востока для создания стартапа по производству чипов для искусственного интеллекта совместно с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом, сообщил источник Bloomberg, знакомый с инвестиционным предложением. Альтман вел переговоры о многомиллиардных инвестициях с председателем правления SoftBank Group Corp. Масаеси Соном.

По словам собеседника агентства, Суцкевер и его союзники по правлению были недовольны усилиями Альтмана по сбору средств от имени компании, и у них были опасения, что новые предприятия могут не использовать ту же модель управления, что и OpenAI.

Вслед за увольнением Альтмана в отставку ушел президент OpenAI Грег Брокман. Спустя несколько часов после объявления правления он написал в X (бывшая Twitter): «Основываясь на сегодняшних новостях, я увольняюсь».

The Verge писал, что решение об увольнении Альтмана стало неожиданным для сотрудников.

Альтман запустил компанию в 2015 году вместе с предпринимателем Илоном Маском. Три года спустя Маск ушел из совета директоров OpenAI, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, которая использует машинное обучение в беспилотных автомобилях. Затем Маск создал собственную компанию, работающую в области искусственного интеллекта, под названием xAI.

В середине ноября Альтман в интервью Financial Times сообщил о планах OpenAI привлечь дополнительное финансирование от Microsoft Corp на создание «универсального искусственного интеллекта», программы с интеллектом на уровне человеческого. Ранее в этом году Microsoft инвестировала в разработчика ChatGPT $10 млрд.

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