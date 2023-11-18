Владелец ChatGPT столкнулся с «волной отставок» после увольнения Альтмана

После увольнения Сэма Альтмана с поста гендира владельца чат-бота с ИИ ChatGPT компании OpenAI оттуда начали уходить сотрудники, в частности, трое старших исследователей. Вслед за главой компании оттуда уволился президент Брокман

Сэм Альтман (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

После решения правления компании OpenAI, которая владеет чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, уволить Сэма Альтмана с поста гендиректора в организации «прокатилась волна отставок», вероятно, в ближайшие дни их будет еще больше, сообщил источник Bloomberg.

По его мнению, Альтман создаст новую компанию, где будет работать с бывшими сотрудниками OpenAI.

В частности, в отставку подали трое старших исследователей компании, пишет The Information со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, директор по исследованиям компании Якуб Пачоцки, руководитель команды, которая оценивает потенциальные риски, связанные с ИИ, Александр Мадри и проработавший в стартапе семь лет исследователь Шимон Сидор сообщили о своем увольнении коллегам.

Решение об отставке Альтмана было принято после того, как совет директоров пришел к выводу, что он «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении совета директоров.

Врио гендиректора стала технический директор компании Мира Мурати.

Альтман конфликтовал с членами правления, в особенности с соучредителем компании и главным научным сотрудником Ильей Суцкевером, рассказал Bloomberg источник, знакомый с вопросом. Разногласия касались в том числе скорости разработки так называемого генеративного искусственного интеллекта, способов коммерциализации продуктов и мер, необходимых для уменьшения их потенциального вреда для общества.

Кроме того, совет директоров не одобрял попытки Альтмана привлечь несколько миллиардов долларов из суверенных фондов благосостояния Ближнего Востока для создания стартапа по производству чипов для искусственного интеллекта совместно с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом, сообщил источник Bloomberg, знакомый с инвестиционным предложением. Альтман вел переговоры о многомиллиардных инвестициях с председателем правления SoftBank Group Corp. Масаеси Соном.

По словам собеседника агентства, Суцкевер и его союзники по правлению были недовольны усилиями Альтмана по сбору средств от имени компании, и у них были опасения, что новые предприятия могут не использовать ту же модель управления, что и OpenAI.

Вслед за увольнением Альтмана в отставку ушел президент OpenAI Грег Брокман. Спустя несколько часов после объявления правления он написал в X (бывшая Twitter): «Основываясь на сегодняшних новостях, я увольняюсь».

The Verge писал, что решение об увольнении Альтмана стало неожиданным для сотрудников.

Альтман запустил компанию в 2015 году вместе с предпринимателем Илоном Маском. Три года спустя Маск ушел из совета директоров OpenAI, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, которая использует машинное обучение в беспилотных автомобилях. Затем Маск создал собственную компанию, работающую в области искусственного интеллекта, под названием xAI.

В середине ноября Альтман в интервью Financial Times сообщил о планах OpenAI привлечь дополнительное финансирование от Microsoft Corp на создание «универсального искусственного интеллекта», программы с интеллектом на уровне человеческого. Ранее в этом году Microsoft инвестировала в разработчика ChatGPT $10 млрд.