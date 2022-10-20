Шадаев заявил в Госдуме, что военкоматы получат доступ к защищенному интернету в 2023-м

В 2023 году в военкоматах появится доступ к защищенному интернету

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Все военкоматы России будут получать доступ к защищенному интернету и к служебной сети Минобороны в 2023 году, пообещал на заседании думского комитета по бюджету и налогам глава Минцифры Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

Министр напомнил, что программа подключения военкоматов к интернету реализуется с 2019 года.

В июне прошлого года министр обороны Сергей Шойгу посетил с внезапной проверкой один из военкоматов. И посетовал на отсутствие компьютеров и современных видов связи в учреждении. «Ячейка, почта... Вы что, как партизаны-то письма закладываете?» — недоумевал он.

Шойгу заявил, что военкоматы в России нужно модернизировать. «Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», — призвал он.

Позже в Минобороны заявили, что военкоматы собираются подключить к интернету и армейскому интранету. Тогда ведомство не назвало сроков.

В сентябре в России началась частичная мобилизация. Власти сообщили, что собираются призвать 300 тыс. граждан с военным опытом для участия в специальной военной операции на Украине. В процессе мобилизации возникли проблемы, которые президент Владимир Путин охарактеризовал как бестолковщину, которая связана со старыми формами учета, не обновлявшимися десятилетиями. Теперь информационную базу обновят и сведения о подлежащих учету в военкоматах будут максимально достоверными, пояснил глава государства.

В середине октября Путин допустил, что мобилизация в России завершится через две недели. «Получается, до конца месяца», — уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.