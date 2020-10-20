Гришин сообщил об изменении отношения к Uber и Airbnb из-за COVID

Сооснователь Mail.ru Group спрогнозировал откат экономики совместного потребления из-за пандемии. Растет число стартапов, направленных на исключение людей из процессов, хотя онлайн-образование без людей оказалось неэффективным

Фото: Оксана Мамлина / ТАСС

«Есть быстрая реакция людей на то, что все-таки нужно иметь что-то свое. Какой-то откат [в развитии экономики совместного потребления — sharing economy] точно произойдет», — заявил создатель фонда Grishin Robotics и сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, выступая на «Открытых инновациях» (трансляция выступления проводилась на сайте мероприятия).

По его словам, люди уже стали задумываться о том, что, возможно, имеет смысл купить свой автомобиль Tesla, потому что, сервис заказа такси Uber может быть не доступен, а технологии беспилотного вождения пока недостаточно развиты. Также ведется большая дискуссия о безопасности сервиса сдачи жилья в краткосрочную аренду Airbnb, насколько изменится подобная модель, какой должна быть дезинфекция дома в новых условиях и т.д. «В конце 2019 года мы обсуждали, куда еще может прийти sharing economy. Молодые люди гораздо более ценили опыт, путешествия, общение, обучение, а не владение какими-то вещами», — отметил Гришин.

Насколько долгосрочным будет указанный тренд, поменяет ли он отношение людей к экономике совместного потребления, по мнению предпринимателя, будет зависеть от того, как долго будет продолжаться пандемия, а также от медицинских исследований о том, что и как может безопасно взаимодействовать в новых условиях.

Дмитрий Гришин также отметил, что до 2020 года основным трендом в развитии технологий был уход из онлайна в офлайн, когда интернет стал настолько большим, что начал завоевывать новые ниши — появились сервисы заказа еды, арены машин, самокатов и т.д. В этом году, по его словам, люди стали чаще сидеть дома, очень сильно выросла индустрия онлайн-развлечений: онлайн-игры, стриминговые платформы. На них пришло много нетипичных пользователей — людей более старшего поколения.