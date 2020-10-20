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Форум «Открытые инновации» ,  
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Гришин сообщил об изменении отношения к Uber и Airbnb из-за COVID

Сооснователь Mail.ru Group спрогнозировал откат экономики совместного потребления из-за пандемии. Растет число стартапов, направленных на исключение людей из процессов, хотя онлайн-образование без людей оказалось неэффективным
Фото:Оксана Мамлина / ТАСС
Фото: Оксана Мамлина / ТАСС

«Есть быстрая реакция людей на то, что все-таки нужно иметь что-то свое. Какой-то откат [в развитии экономики совместного потребления — sharing economy] точно произойдет», — заявил создатель фонда Grishin Robotics и сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин, выступая на «Открытых инновациях» (трансляция выступления проводилась на сайте мероприятия).

По его словам, люди уже стали задумываться о том, что, возможно, имеет смысл купить свой автомобиль Tesla, потому что, сервис заказа такси Uber может быть не доступен, а технологии беспилотного вождения пока недостаточно развиты. Также ведется большая дискуссия о безопасности сервиса сдачи жилья в краткосрочную аренду Airbnb, насколько изменится подобная модель, какой должна быть дезинфекция дома в новых условиях и т.д. «В конце 2019 года мы обсуждали, куда еще может прийти sharing economy. Молодые люди гораздо более ценили опыт, путешествия, общение, обучение, а не владение какими-то вещами», — отметил Гришин.

Насколько долгосрочным будет указанный тренд, поменяет ли он отношение людей к экономике совместного потребления, по мнению предпринимателя, будет зависеть от того, как долго будет продолжаться пандемия, а также от медицинских исследований о том, что и как может безопасно взаимодействовать в новых условиях.

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Дмитрий Гришин также отметил, что до 2020 года основным трендом в развитии технологий был уход из онлайна в офлайн, когда интернет стал настолько большим, что начал завоевывать новые ниши — появились сервисы заказа еды, арены машин, самокатов и т.д. В этом году, по его словам, люди стали чаще сидеть дома, очень сильно выросла индустрия онлайн-развлечений: онлайн-игры, стриминговые платформы. На них пришло много нетипичных пользователей — людей более старшего поколения.

Среди других трендов Гришин отметил, что во время пандемии на одном из крупнейших в мире маркетплейсов Amazon больше всего выросли продажи трех товаров: кофемашин, хлебопечек и теннисных столов. Он объяснил это тем, что люди пытаются адаптировать привычки из прошлой жизни к новым условиям. Похожие тенденции наблюдались и в России. По данным исследовательской компании GfK, во время самоизоляции россияне стали больше печь дома: покупки муки и дрожжей весной и летом выросли, а хлеба, наоборот, снизились.

Множество стартапов, по его словам, сейчас направлены на то, чтобы изменить фитнес так, чтобы можно было заниматься, не выходя из дома. Кроме того, появляется много стартапов, которые направлены на то, чтобы исключить людей из различных процессов — роботизацию, доставку, а также не то, чтобы обеспечивать присутствие людей в разных точках без необходимости выходить из дома.

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Фото:zivadynamics.com

В сфере онлайн-образования, которая также испытала подъем, благодаря пандемии, по словам Гришина, было несколько «врожденных проблем», решение которым пока еще пытаются найти. В частности, 3-4% людей любят учиться сами, другим важна среда, ощущение того, как учатся коллеги, вовлеченность. Последним, как отметил основатель Grishin Robotics, тяжело все время быть онлайн, и один из способов решить эту проблему — максимально внедрить живое общение. Если в процессе онлайн-обучения человек видит живого человека в экране, его вовлеченность сильно возрастает. «Благодаря пандемии, так как людям стало деваться некуда, стало происходить намного больше экспериментов с онлайн-образованием. Все умы университетов, онлайн-компаний пытаются думать об этом, не только в области искусственного интеллекта, но и в области подходов», — рассказал Гришин. В качестве примера он привел внедрение преподавания внутрь онлайн-игр, когда дети, играя, решают какие-то задачи или слушают рассказ преподавателя.

Дмитрий Гришин пришел на работу в netBridge Services (впоследствии стал частью Mail.ru Group) в 2000 году, а в 2003-м стал его гендиректором. В 2005 году выступил одним из сооснователей Mail.ru Group. В 2012 году он создал первый фонд Grishin Robotics. Сначала Гришин вложил в него $25 млн личных средств, а в 2016 году привлек внешнее финансирование на $100 млн для инвестиций в робототехнику и программное обеспечение для интернета вещей.

В середине этого года Дмитрий Гришин запустил второй венчурный фонд — Grishin Robotics Fund II. Он привлек $100 млн: помимо самого Гришина в него вложились несколько институциональных и частных инвесторов из США и Европы, имена которых не раскрываются.

Автор
Анна Балашова
Открытые инновации Дмитрий Гришин Mail.ru Group COVID-19
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