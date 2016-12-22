Фонд Гришина продал Amazon компанию по разработке «умных» замков и камер

Венчурный фонд одного из основателей Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics продал корпорации Amazon портфельную компанию по разработке «умных» устройств для безопасности дома Ring. Amazon могла заплатить за нее $1 млрд

Венчурный фонд Grishin Robotics продал Amazon портфельную компанию Ring, занимающуюся разработкой «умных» устройств, обеспечивающих безопасность дома. Об этом говорится в сообщении Grishin Robotics, поступившем в РБК.

Компания Ring занимается производством «умных» дверных замков, камер и других устройств. Сумма сделки не раскрывается. Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Amazon заплатила за Ring $1 млрд.

В марте 2016 года Grishin Robotics вложила в Ring $61,2 млн. Всего с момента основания в 2012 году Ring привлекла около $210 млн; в число инвесторов компании также входят DFJ, Qualcomm, Goldman Sachs, Virgin Group, Kleiner Perkins и другие.

По словам основателя Grishin Robotics, сооснователя Mail.Ru Group Дмитрия Гришина, сделка является одной из крупнейших на рынке за последние несколько лет. «M&A (mergers and acquisitions, слияние и поглощение. — РБК) активность в секторе, на котором мы приняли решение сфокусироваться еще в 2012 году, подтверждает правильность нашей ставки. Несмотря на столь позитивные сигналы, индустрия все еще находится на ранней стадии развития, и будущие годы обещают быть не менее интересными», — отметил он.

Как сообщил РБК Гришин, от компании стоит ждать и других выходов, однако конкретных сроков не назвал, отметив, что они крайне индивидуальны.

Бизнесмен подчеркнул, что это один из крупнейших выходов в области робототехники. «Мы стояли у истоков этого направления и сейчас видим, что оно становится более крупным, приобретает актуальность. Сделка станет знаковой, внимание Amazon к направлению подогреет интерес других», — отметил основатель Grishin Robotics.

Grishin Robotics была основана в 2012 году. Компания сформировала два фонда для инвестиций в проекты, связанные с робототехникой, искусственным интеллектом, интернетом вещей и соответствующим программным обеспечением. Первый фонд — размером $25 млн, которые предоставил Дмитрий Гришин, второй — $100 млн (деньги Гришина и неназванных инвесторов). В настоящее время инвестирует второй фонд, сфокусированный на компаниях ранней стадии, запущенный в 2016 году. До продажи Ring в портфеле компании было 19 проектов.

В 2017 году фонд Гришина инвестировал средства в сингапурский стартап Obike по аренде велосипедов и гонконгский прокат велосипедов gobee.bike. Кроме того, Grishin Robotics вместе с футболистом Жераром Пике, певицей Шакирой и другими инвесторами вложила $14 млн в стартап Wonder, который разрабатывает специализированный смартфон для игровой индустрии.