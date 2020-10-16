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Пандемия вынудила россиян заняться дома выпечкой

Во время самоизоляции россияне стали больше печь дома: по данным исследовательской компании GfK, покупки муки и дрожжей весной и летом выросли, хлеба, наоборот, снизились
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Одним из продуктов, потребление которого изменилось во время пандемии, оказался хлеб, свидетельствует имеющаяся у РБК презентация исследовательской компании GfK о поведении покупателей во время пандемии. Изменения GfK оценивает на основе данных своей потребительской панели, в рамках которой более 20 тыс. семей по всей России фиксируют свои ежедневные покупки.

В апреле этого года, когда большинство жителей Москвы и других крупных городов оказались на самоизоляции дома, а заведения общепита могли работать только навынос и доставку, исследователи зафиксировали снижение продаж готового хлеба в рознице на 5% по сравнению с апрелем 2019-го. Одновременно на карантине россияне покупали больше муки, дрожжей и других ингредиентов, чтобы выпекать хлебобулочные изделия самостоятельно. Покупки муки тогда выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, дрожжей — на 12%.

Пандемия заставила производителей чипсов и печенья увеличить упаковки
Бизнес
Фото:Andreas Rentz / Getty Images

Снижение спроса на хлеб и рост покупок ингредиентов для выпечки фиксировались и во время предыдущего кризиса в 2014 году, говорит директор департамента потребительской панели «GfK Русь» Елена Самодурова. С одной стороны, потребители думают, что, готовя дома, экономят, с другой — на этот раз не было доступа к заведениям общепита. Люди реже ходили магазины из-за опасений заразиться, а дома вместо традиционного хлеба готовили другую выпечку, объясняет GfK.

Но этот тренд сохранился и после снятия ограничений, констатирует GfK. В июле 2020-го покупки хлеба были на 3% ниже, чем годом ранее, покупки муки выросли — на 9% (в среднем покупали 3,5 кг за месяц), дрожжей — на 19% (74 г).

Тот факт, что люди стали чаще печь дома сами, подтверждает и увеличение спроса на кухонную технику: продажи хлебопечек начали расти в марте этого года. В апреле рост продаж в годовом выражении, по данным аудита непродовольственной розницы, которым также занимается GfK, составил 78%, в мае — 73%. Летом хлебопечки тоже пользовались спросом, хотя темпы роста существенно замедлились.

На резкий — на 310% — рост продаж хлебопечек ранее обращал внимание и онлайн-ретейлер Ozon. Спрос на них был в основном в апреле—мае, а в летние месяцы рост их продаж был сопоставим с другой кухонной техникой, уточняют в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

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Ozon сообщил о росте продаж хлебопечек на 300% в условиях самоизоляции
Технологии и медиа
Фото:XinHua / Global Look Press

Что говорят пекари и торговые сети

Индустриальные производители хлебобулочных изделий снижения спроса во время самоизоляции не заметили, но покупатели действительно стали чаще готовить домашнюю выпечку и брали больше муки и дрожжей, согласен предправления Национального союза хлебопечения, глава совета директоров кондитерско-булочного комбината «Черемушки» Сергей Щедрин. Повышенный по сравнению с прошлым годом спрос потребителей на муку сохраняется и сейчас, хотя он и слабее, чем был в апреле, добавляет Щедрин.

В «Магните» снижение продаж хлеба не подтверждают — наоборот, в апреле—августе был зафиксирован по сравнению с аналогичным периодом 2019 года рост на 9%. Но продажи муки действительно выросли: в апреле (когда уже не было ажиотажного спроса на многие товары, как в преддверии карантина) — на 46%, в мае — на 37% по сравнению с аналогичными периодами 2019-го.

В «Ашане» сообщили про незначительное снижение продаж хлеба и повышенный спрос на муку и дрожжи: в марте—мае 2020 года продажи муки выросли в среднем на 27%, дрожжей — на 15%, но пик закупок, уточняют в сети, пришелся на март. С июня спрос на эти продукты начал падать.

Официальная статистика падения продаж хлеба и хлебобулочных изделий в первом полугодии не зафиксировала. В январе—июне рост в денежном выражении составил, по информации Росстата, 2,3%, до 351,5 млрд руб. Продажи муки за этот же период увеличились почти на 7%, до 60,5 млрд руб.

Ранее Росстат отмечал, что в целом потребление хлеба падает: в 2018 году средний житель России съедал в год 68,5 кг хлеба, макарон, кондитерских изделий и других хлебных продуктов, что на 10% меньше, чем в 2013 году. Потребление хлеба в России, по словам Щедрина, в последние годы стабильно, но меняется структура потребления и ассортиментная матрица: например, люди чаще берут лаваш, тортилью или тандырные лепешки, до пандемии росло потребление хлебобулочных изделий в общепите.

Автор
Елена Сухорукова
хлеб GfK потребление
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