Пандемия вынудила россиян заняться дома выпечкой

Во время самоизоляции россияне стали больше печь дома: по данным исследовательской компании GfK, покупки муки и дрожжей весной и летом выросли, хлеба, наоборот, снизились

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Одним из продуктов, потребление которого изменилось во время пандемии, оказался хлеб, свидетельствует имеющаяся у РБК презентация исследовательской компании GfK о поведении покупателей во время пандемии. Изменения GfK оценивает на основе данных своей потребительской панели, в рамках которой более 20 тыс. семей по всей России фиксируют свои ежедневные покупки.

В апреле этого года, когда большинство жителей Москвы и других крупных городов оказались на самоизоляции дома, а заведения общепита могли работать только навынос и доставку, исследователи зафиксировали снижение продаж готового хлеба в рознице на 5% по сравнению с апрелем 2019-го. Одновременно на карантине россияне покупали больше муки, дрожжей и других ингредиентов, чтобы выпекать хлебобулочные изделия самостоятельно. Покупки муки тогда выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, дрожжей — на 12%.

Снижение спроса на хлеб и рост покупок ингредиентов для выпечки фиксировались и во время предыдущего кризиса в 2014 году, говорит директор департамента потребительской панели «GfK Русь» Елена Самодурова. С одной стороны, потребители думают, что, готовя дома, экономят, с другой — на этот раз не было доступа к заведениям общепита. Люди реже ходили магазины из-за опасений заразиться, а дома вместо традиционного хлеба готовили другую выпечку, объясняет GfK.

Но этот тренд сохранился и после снятия ограничений, констатирует GfK. В июле 2020-го покупки хлеба были на 3% ниже, чем годом ранее, покупки муки выросли — на 9% (в среднем покупали 3,5 кг за месяц), дрожжей — на 19% (74 г).