Фонд Гришина вложился в создателя персонажей «Игры престолов»

По оценке сооснователей Ziva Джеймса Джейкобса и Джернея Бабрика, к 2025 году индустрия видеоигр достигнет $300 млрд продаж. Как отметил, Гришин, Джейкобс и Бабрик оказывают большое влияние на киноиндустрию с помощью передовых технологий 3D-персонажей.

«Мы верим в конвергенцию кино, анимации и онлайн-игрового контента и мы очень рады сотрудничать с Ziva в разработке программного обеспечения для создания персонажей для быстро растущей вселенной цифровых развлечений», — отметил Гришин.

Grishin Robotics — венчурная фирма с офисами в Кремниевой долине и Лондоне, основанная в 2012 году. Она инвестирует в проекты в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения.

Например, в 2018 году Grishin Robotics инвестировал в компанию Starsky Robotics, занимающуюся разработкой беспилотных грузовиков. Тогда же фонд стал инвестором компании Yellow, разработчика первой в Латинской Америке сети «умных» велосипедов.

