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Фонд Гришина вложился в создателя персонажей «Игры престолов»

Фото: zivadynamics.com
Фото: zivadynamics.com

Венчурный фонд сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвестировал в Ziva Dynamics — разработчика программного обеспечения для симуляции персонажей фильмов, технологии которого использовались при создании сериала «Игра престолов». Об этом сообщается в пресс-релизе Ziva Dynamics, размещенном на сайте Business Wire.

Ziva Dynamics объявила о закрытии начального инвестиционного раунда стоимостью $7 млн. Наряду с фондом Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвесторами стали Toyota AI Ventures и Millennium Technology Value Partners’ New Horizons Fund.

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Бизнес

Привлеченные средства компания собирается направить на наем новых сотрудников, маркетинговое продвижение, и развитие системы цифровых персонажей.

Программное обеспечение компании Ziva Dynamics использовалось более чем 100 студиями для таких проектов, как «Игра престолов», «Мег: Монстр глубины» и «Капитан Марвел». Технология позволяет симулировать мягкие ткани персонажа и создавать компьютерную графику с мышцами и кожей, которые сгибаются и морщатся, как в реальности.

По оценке сооснователей Ziva Джеймса Джейкобса и Джернея Бабрика, к 2025 году индустрия видеоигр достигнет $300 млрд продаж. Как отметил, Гришин, Джейкобс и Бабрик оказывают большое влияние на киноиндустрию с помощью передовых технологий 3D-персонажей.

«Мы верим в конвергенцию кино, анимации и онлайн-игрового контента и мы очень рады сотрудничать с Ziva в разработке программного обеспечения для создания персонажей для быстро растущей вселенной цифровых развлечений», — отметил Гришин.

Фонд Гришина снова вложился в велопрокат
Бизнес

Grishin Robotics — венчурная фирма с офисами в Кремниевой долине и Лондоне, основанная в 2012 году. Она инвестирует в проекты в сферах робототехники, искусственного интеллекта, интернета вещей и соответствующего программного обеспечения.

Например, в 2018 году Grishin Robotics инвестировал в компанию Starsky Robotics, занимающуюся разработкой беспилотных грузовиков. Тогда же фонд стал инвестором компании Yellow, разработчика первой в Латинской Америке сети «умных» велосипедов.
 

Теги: Дмитрий Гришин, инвестиции, венчурный фонд
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