Фонд Гришина вложился в создателя персонажей «Игры престолов»
Венчурный фонд сооснователя Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвестировал в Ziva Dynamics — разработчика программного обеспечения для симуляции персонажей фильмов, технологии которого использовались при создании сериала «Игра престолов». Об этом сообщается в пресс-релизе Ziva Dynamics, размещенном на сайте Business Wire.
Ziva Dynamics объявила о закрытии начального инвестиционного раунда стоимостью $7 млн. Наряду с фондом Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвесторами стали Toyota AI Ventures и Millennium Technology Value Partners’ New Horizons Fund.
Привлеченные средства компания собирается направить на наем новых сотрудников, маркетинговое продвижение, и развитие системы цифровых персонажей.
Программное обеспечение компании Ziva Dynamics использовалось более чем 100 студиями для таких проектов, как «Игра престолов», «Мег: Монстр глубины» и «Капитан Марвел». Технология позволяет симулировать мягкие ткани персонажа и создавать компьютерную графику с мышцами и кожей, которые сгибаются и морщатся, как в реальности.