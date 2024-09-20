Эксперты заявили о сокращении трафика YouTube в России в два раза

С августа трафик YouTube в России сократился в два раза, оценили в CDN Video. Среди тех, к кому «ушли» пользователи, — VK Video, «Яндекс», RuTube и онлайн-кинотеатры

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По оценке компании CDN Video, с августа, когда в России начали наблюдаться проблемы с доступом к YouTube, трафик этой видеоплатформы упал на 50%. Об этом пятницу, 20 сентября, на конференции MUSE сообщил гендиректор CDN Video Ярослав Городецкий, передает корреспондент РБК.

По оценке Городецкого, этот трафик перераспределился в VK Video (39%), «Яндекс» (17%), RuTube и «Иви» (по 8%), Okko (6%). Еще 22% пользователей пока ждут, что «к ним придет кто-то, кто предложит хороший сервис и тот контент, который им интересен». При этом Городецкий отметил, что значительная часть трафика переместилась «на зарубежные хостинги», то есть VPN. Но он считает это «временной историей», потому что такое потребление неудобно для пользователей.

Он также отметил, что в абсолютных значениях лучше всего «оседлать событие», то есть увеличить трафик получилось у Okko (+50%), RuTube (+43,8%), VK Video (+35%), «Иви» (+30,4%) и «Яндекса» (+21,4%).

Выступавший на том же мероприятии Сергей Киселев, начальник отдела по работе с операторами связи RuTube, заявил, что, по их собственным данным, аудитория и трафик за последние два месяца «практически удвоились». По его словам, на этот год у RuTube был план «удвоиться», в итоге план удалось выполнить на 3–3,5 месяца раньше.

Ярослав Городецкий напомнил, что Россия — не первая страна, где появились проблемы с доступом к YouTube. Он отметил, что в Китае, где эта видеоплатформа была заблокирована в 2009 году, начали появляться локальные сервисы, часть из которых были клонами YouTube, а другие развивали новые бизнес-модели, например TikTok с короткими видео. Последний впоследствии смог вывести свою платформу на международный рынок, напомнил глава CDN Video. «На монополизированном рынке сложно развивать новые технологии. А когда рынок очистится, это возможно», — указал Городецкий.

По его прогнозу, в России не появится такой же, как YouTube, платформы, которая сможет монополизировать рынок, поскольку есть много желающих занять это место. «Думаю, произойдет некая фрагментация рынка: кто-то умеет хорошо монетизировать пользовательские видео, кто-то является частью больших медиахолдингов и т.д. В итоге будет несколько лидеров [в разных нишах]», — рассуждает Городецкий.

Какие проблемы с YouTube в России

С начала августа абоненты провайдеров фиксированного доступа в интернет в России начали жаловаться на невозможность воспроизвести видео на YouTube в хорошем качестве либо на полную потерю доступа к платформе. По так называемому закону о суверенном Рунете российские власти могут полностью блокировать или замедлять скорость доступа к тем или иным ресурсам при нарушении законодательства.

Но в отношении YouTube ни в Кремле, ни в Роскомнадзоре не заявляли, что причина проблем — это результат блокировки или замедления. В РКН еще в середине лета связывали снижение качества работы видеосервиса с тем, что Google ушла из России, запустила банкротство московского офиса и прекратила поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов на российских сетях связи (они позволяют загружать популярный у пользователей контент не с зарубежных, а с местных серверов, что делает загрузку более быстрой). Одновременно в ведомстве указывали на рост блокировок российских каналов на YouTube: СМИ, журналистов, общественных деятелей, музыкантов. Роскомнадзор направлял руководству Google требование о разблокировке, но ответа не получил. В самом Google говорили, что проблемы с доступом к видеохостингу у россиян не связаны с техническими вопросами или действиями компании.

При этом на мобильных сетях качество YouTube практически не пострадало. Как говорилось в ответе Роскомнадзора на запрос о разнице в качестве сервиса от ассоциации «Ростелесеть», это связано с «различными политиками, применяемыми к сервисам на сетях подвижной (то есть мобильной. — РБК) и фиксированной связи». Источник РБК в одном из операторов связи пояснял, что Роскомнадзор устанавливал на сети фиксированной и мобильной связи разные типы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ, специальное оборудование, которое должно защищать операторов от внешних угроз и фильтровать запрещенный контент), и это оборудование по-разному обрабатывает трафик.

В середине сентября «Ростелесеть» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), указав, что неравномерное замедление YouTube дает конкурентное преимущество тем операторам, у которых видеоплатформа работает с прежним качеством, и конкурентное ограничение — тем, у кого качество снизилось. «Ростелесеть» просит ФАС возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» из-за создания «дискриминационных условий для операторов»; признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство; принять меры для устранения нарушения.