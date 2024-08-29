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Технологии и медиа ,  
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В VK на фоне замедления YouTube сообщили о новой разработке для видео

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

VK объединила видеоконтент платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в облачном хранилище, созданном на основе разработки one-cloud, говорится в сообщении компании.

Объем хранилища превысил 1,5 млрд гигабайт, подчеркнули в VK, отметив, что на данный момент оно является самым крупным среди отечественных платформ.

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Как рассказали в компании, в случае выхода из строя отдельных хранилищ, данные, которые содержатся в дата-центрах, автоматически восстанавливаются. Кроме того, удалось свести к минимуму дублирование контента.

«Если пользователи повторно загружают одно и то же видео на одну из платформ, то хранилище автоматически удаляет дубли», — объяснил технический директор «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин.

О новой разработке в VK рассказали на фоне замедления работы YouTube в России. С начала августа пользователи сообщают, что не могут посмотреть видео на платформе. После этого российские провайдеры начали использовать решения, которые преодолевают замедление YouTube.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах.

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