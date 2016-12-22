Власти Подмосковья решили отследить реакцию соцсетей на свои действия

Власти региона хотят получить систему для отслеживания постов, лайков и комментариев в Facebook, «ВКонтакте», Instagram, Twitter и Telegram. Подмосковье объявило конкурс с максимальной ценой контракта почти в 50 млн руб.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Власти Московской области объявили тендер на приобретение программного обеспечения (ПО) для мониторинга комментариев жителей региона в социальных сетях. На тендер, размещенный на сайте госзакупок, обратил внимание проект «Роскомсвобода».

Закупку разместило главное управление по информационной политике Московской области. Согласно документу, подрядчик должен отслеживать реакцию пользователей соцсетей на «ключевые информационные поводы и сообщения, связанные с деятельностью и политикой» властей региона, и на события в муниципальных образованиях области.

Стоимость контракта — чуть больше 49,7 млн руб., из которых практически вся сумма — 49,2 млн — пойдет на приобретение оригиналов программного обеспечения, а 497 тыс. — на установку этого ПО.

Во время мониторинга ПО должно в реальном времени собирать данные о количестве репостов, лайков и комментариев, которые пользователи сделали или оставили в отношении публикаций онлайн-СМИ или других пользователей.

Согласно тендеру, мониториться будут посты в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники» и Instagram, в Twitter, YouTube и на платформе Google+. Из мессенджеров в документах указан только Telegram.

«Для каждого информационного повода должна определяться его тональность: позитив, негатив, нейтрал», — указано в документах. Для этого будут использовать лингвистические алгоритмы.

Кроме того, каждое сообщение должно получать оценку по «индексу заметности»: индекс выше, если источник сообщения входит в список влиятельного СМИ. В этом списке власти области указывают, в частности, такие издания, как РБК, «Первый канал», «Ведомости», Би-би-си, Forbes, «Коммерсантъ», «Новая газета» и TJournal.

«Социальные сети стали ключевой средой оперативного распространения информации об основных общественно-политических событиях в жизни страны», — говорится в документах к тендеру. Заказчик считает, что масштаб и скорость реакции пользователей «помогают выявлять основные тенденции в изменении общественного мнения». Согласно документам, одна из целей такого мониторинга — собрать оперативную онлайн-аналитику для более качественного и полного информирования губернатора Подмосковья.

Заявки на тендер принимаются до 4 октября, сам электронный аукцион запланирован на 8 октября.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

Старший юрист BMS Law Firm Тарас Хижняк в беседе с РБК подчеркнул, что в разработке ПО для мониторинга комментариев граждан в соцсетях нет нарушений норм права.

«Как минимум власти могут подавать [программу] как для целей статистики. С точки зрения использования данных против населения, формирования уголовного дела, то здесь [для возбуждения дела] недостаточно информации. Что касается, например, клеветы: там должен быть уголовный состав, фактор заведомой ложности», — подчеркивает юрист. По его словам, данные могут быть использованы только как дополнение к общей информации и доказательствам, которые есть у правоохранителей на гражданина. «И, естественно, не должно быть явных экстремистских высказываний», — сказал Хижняк.

На прошлой неделе похожий тендер с начальной суммой контракта в 460 тыс. руб. объявило министерство Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Речь шла об «организации профилактических мероприятий в сети «Интернет».

В техническом задании, озаглавленном на сайте госзакупок как «кибердружина техзадание», указывалось, что подрядчик должен публиковать короткие сообщения и/или комментарии в интернете и соцсетях, в которых (по мнению заказчика) есть «недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов». Каждую неделю нужно оставлять до 75 таких комментариев, при этом аккаунтов «для ведения контрпропаганды» должно быть минимум девять.

В каких именно в соцсетях должны работать люди, выполняющие эти задачи, не указывается, но отмечается, что таких сетей должно быть по меньшей мере три.

В июле РБК выяснил, что Кремль решил запустить в тестовом режиме программу для отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Система мониторинга «Инцидент-менеджмент», которую разработало ООО «Медиалогия», способна отслеживать информповоды в пяти соцсетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники»), а также реакцию сообществ на действия властей (используя для мониторинга ключевые слова). Источник РБК, близкий к Кремлю, тогда пояснял, что необходимость такого отслеживания возникла после всплеска комментариев после пожара в ТЦ в Кемерово и проблем вокруг мусорного полигона в Волоколамске.