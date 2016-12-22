Песков допустил появление судов для рассмотрения дел в сфере соцсетей

В России появятся суды, специализирующиеся на делах в сфере социальных сетей и цифрового права. Такое предположение высказал спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости» в преддверии ВЭФ.

В августе Mail.Ru Group, являющаяся владельцем социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», обратилась в Верховный суд России с просьбой дать юридическое определение таким понятиям, как «пост», «репост», «лайк», и другим.

«Практика уголовных дел за репосты и лайки показала, что нельзя использовать действующую систему, должен быть тонко настроенный оценочный механизм», — отметил Песков.

Он добавил, что деятельность в социальных сетях действительно может представлять угрозу обществу, поскольку там создаются все необходимые условия для манипулирования сознанием других людей. Именно поэтому, по его мнению, должны быть выработаны новые судебные практики.

Песков отметил, что в странах со стабильными политическими сообществами, таких как США, правительство активно реагирует на действия в интернет-пространстве, в том числе соцсетях. По его мнению, России следует перенять эти механизмы реагирования.

Спецпредставитель президента уточнил, что для достижения данной цели надо проанализировать все материалы уголовных дел, которые уже имеются в российской судебной практике. В рамках этой работы специалистам предстоит определить, какие записи и мемы вели к негативным последствиям, а какие были созданы только ради лайков.