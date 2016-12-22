Кремль обяжет регионы отвечать на недовольство жителей в социальных сетях

Кремль инициировал запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях, рассказали источники РБК. Систему разработала «Медиалогия», к 2019 году ее распространят по всей стране

Фото: Nicolas Armer / dpa / ТАСС

Новая система мониторинга «Инцидент менеджмент» позволяет отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях и реакцию сообществ на действия властей.

О тестировании этой программы РБК рассказали собеседники в руководстве двух регионов, где начали ее пробное использование, и подтвердили три собеседника, близких к Кремлю.

Как рассказал региональный чиновник, присутствовавший на презентации программы в одном из регионов, автоматическая информационная система управления реакцией на негативные мнения и информационные поводы в социальных сетях разработана ООО «Медиалогия». «Это браузерная система, то есть на рабочий компьютер ничего не устанавливается, все находится на серверах, доступ возможен через любой браузер», — уточнил он.

В «Медиалогии» подтвердили разработку такой системы и поставку ее в ряд российских регионов.

Контроль соцсетей

«Инцидент» мониторит пять социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники», говорит собеседник РБК в правительстве одного из регионов. Мониторинг осуществляется по ключевым словам.

Его результаты попадают к региональному администратору. Как правило, это сотрудник информационного управления правительства региона, и он решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. Их сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов — в зависимости от масштаба проблемы. Те должны ответить на сообщение в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору в рамках «Инцидента».

Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс — он будет называться «инцидент», и тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети.

По всем отработанным и необработанным «инцидентам» ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций, а также администрации президента, говорит источник РБК.

Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе, пересказал услышанное на семинаре региональный чиновник. По его словам, со стороны администрации президента этим направлением занимается управление по общественным проектам (его курирует первый заместитель руководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко). Это подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с внедрением системы в регионах.

Сергей Кириенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Акцент на соцсети — инициатива Кириенко, он с момента своего прихода в администрацию президента говорит об этом», — рассказал собеседник РБК, близкий к Кремлю.

PR-директор «Медиалогии» Надежда Жуковская подтвердила РБК, что «Инцидент» создан для оперативного реагирования на темы, поднимаемые пользователями соцсетей. Программа отбирает в соцмедиа значимые сообщения: негативные сообщения, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. Она настраивается под задачи заказчика, и ее стоимость формируется индивидуально.

По словам Жуковской, изначально «Инцидент» планировался для компаний, которым необходимо управлять репутацией бренда в социальных сетях. «Помимо этого есть успешный опыт использования продукта рядом регионов. Благодаря системе повышаются адресность и оперативность решения проблем, о которых сообщают жители в соцсетях. Мы верим в потенциал использования продукта «Инцидент» в регионах и сейчас активно работаем в этом направлении», — отметила Жуковская.

«Инцидент» ранее уже использовался государственными компаниями. По информации на сайте госзакупок, в декабре прошлого года​ «Ростелеком» заключил годовой контракт с «Медиалогией» по этой программе за 8,5 млн руб.

PR-директор «Медиалогии» уточнила, что Кремль не является клиентом компании. По ее словам, регионы заказывают систему напрямую у производителя.

Подмосковное правительство заказывало систему у разработчика, подтвердила РБК представитель правительства области. Контракты заключают конкретные ведомства и региональные министерства, а не Кремль, подтвердил РБК источник на рынке информационных систем.

Мониторинг без офшоров В сентябре 2016 года «Ведомости» сообщали о том, что поставщиком системы мониторинга публикаций в СМИ и социальных сетях для Кремля и правительства стала компания «М 13», владелец прав на систему «Катюша». Контракт на «Катюшу» составлял 79 млн руб. до конца года. Прежде администрация президента и правительство использовали для мониторинга СМИ и блогов систему компании «Медиалогия». Ее сотрудник говорил «Ведомостям», что чиновники отказались от контракта с «Медиалогией». Один из источников издания уточнил, что, хотя система и устраивала чиновников, ФСБ не одобрила предложение компании, поскольку ранее часть долей ООО «Медиалогия» принадлежала офшорам.​ На сегодня офшоров в структуре компании нет: совладельцами «Медиалогии», согласно данным СПАРК, являются Александр Волков (8%) и ООО «ИБС холдинг» (92%). «ИБС холдинг» на 75% принадлежит Анатолию Карачинскому, на 25% — Сергею Мацоцкому. «Хотели бы обратить внимание, что многие наши продукты, в том числе «Инцидент», входят в реестр российского ПО. Владельцы «Медиалогии» — российские физические лица, офшоров в нашей структуре сейчас нет», — сказала РБК Надежда Жуковская, PR-директор «Медиалогии».

Опыт «Зимней вишни»

Необходимость уделять больше внимания реакции на негативные для власти сообщения в соцсетях стала очевидна после всплеска комментариев в связи с трагедией в кемеровской «Зимней вишне» и ситуации вокруг мусорного полигона в Волоколамске, пояснил собеседник РБК, близкий к Кремлю.

Власти регионов продемонстрировали неспособность адекватно реагировать на всплески недовольства в интернете, а администрации президента надоело бороться с последствиями некомпетентности местных чиновников, добавил он. Регионам рекомендовали больше внимания уделять работе в соцсетях, заключил источник.

«В Кремле хотят локализовать негатив и контролировать повестку именно в соцсетях, потому что считают, что нужно быть ближе к потребителю информации, а соцсети становятся все более популярны. Если не по уровню влияния, то по аудитории крупнейшие группы «ВКонтакте» превосходят многие региональные СМИ», — пояснил РБК чиновник, присутствовавший на обучающем семинаре по использованию «Инцидент менеджмента» в одном из регионов. На семинаре, по его словам, присутствовал и представитель «Медиалогии».

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пилот в Подмосковье

Первым регионом, в котором запустили пилотную версию «Инцидента», стало Подмосковье, а в марте начали подключать и другие регионы — прежде всего те, в которых в сентябре пройдут выборы губернаторов, говорит собеседник РБК, близкий к Кремлю.

В единый день голосования, 9 сентября, пройдут дополнительные выборы семи депутатов в Госдуму и прямые выборы глав в 22 регионах, в том числе в Москве и Подмосковье. Еще в четырех субъектах глав регионов выберут члены парламентов. В 17 субъектах предстоят выборы региональных законодательных органов.

На данный момент программа в тестовом режиме действует в десяти регионах, добавил источник РБК.

«Пока все работает в тестовом режиме. До конца года все должно быть отстроено во всех регионах», — подтверждает региональный чиновник слова организаторов семинара.

«Добродел» и другие В Подмосковье первым инструментом автоматического мониторинга социальных сетей и обратной связи с жителями региона был портал «Добродел», созданный в 2015 году, но скоро стало понятно, что работу с соцсетями необходимо выводить в самостоятельное направление, сказала РБК министр областного правительства по информационной политике Анастасия Звягина. По поручению губернатора области системный мониторинг социальных сетей ведется с марта 2017 года. Полгода он проводился в ручном режиме по 120 крупнейшим публичным группам во «ВКонтакте», но объем информации зашкаливал, и власти решили автоматизировать работу.

Нагрузка на чиновников

В Московской области система «Инцидент менеджмент» в пилотном режиме заработала в октябре 2017 года, подтвердила РБК министр областного правительства по информационной политике Анастасия Звягина. «Мы в некоторой мере стали первопроходцами. На тот момент на территории России еще никто не вел работу в соцсетях в таком масштабе. Это более 3 тыс. эффективных публичных групп по шести популярным соцмедиа: Facebook, «ВКонтакте», Ok, Instagram, Twitter, YouTube». «Мониторинг ведется семь дней в неделю. К процессу отработки негатива в социальных сетях на сегодняшний день привлечены все министерства, ведомства и муниципальные образования региона. От каждого муниципалитета и ведомства закреплены ответственные по работе с социальными сетями и конкретно в системе «Инцидент», — отметила министр.

Анастасия Звягина подтвердила, что каждую неделю анализируется статистика запросов и ответов участников системы, формируется карта горячих точек. Как выяснилось, жителей области больше всего интересуют вопросы по благоустройству территорий, ЖКХ и ремонту дорог, затем идут проблемы строительства и экологии. По ее словам, главный принцип работы чиновников в соцсетях — «никаких отписок и отфутболиваний». «У нас есть и свои правила — мы не отвечаем на хамство, троллинг и неконструктивную критику. Ответы в социальных сетях проходят с объединяющим хештегом #намневсеравно». Властям области важно обратить негатив в «добрые дела» и решить проблемы людей, заключила министр.

Внедрение такой системы несет риски возрастания нагрузки на рядовых региональных чиновников и конвейера однотипных ответов, полагает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Причина недостаточной реакции властей на жалобы — не в незнании этих проблем, а в сложности их решения, считает эксперт. «Многие из них не могут быть решены на региональном уровне из-за нехватки средств или из-за отсутствия компетенции. Это почти весь блок, связанный с бедностью, недостатками социальной инфраструктуры, тарифами. К тому же неясно, как региональные власти ответят на жалобы в связи с федеральными инициативами повышения НДС и пенсионного возраста», — резюмирует политолог.​