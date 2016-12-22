Эксперты из США нашли в соцсетях новую российскую информационную кампанию

Американские эксперты обнаружили, что в Twitter ведется информационная кампания, направленная на то, чтобы дезавуировать выдвинутые в адрес Дамаска обвинения в использовании химоружия. Ее «почти наверняка» инициировала Россия

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​​Порядка 20% сообщений в Twitter, критиковавших точку зрения Запада, согласно которой Дамаск причастен к апрельской химической атаке в Сирии, могли быть частью организованной информационной кампании. Такой вывод содержится в докладе авторитетного американского Центра исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина (CNS) Мидлберийского института международных исследований в Монтерее​. За сетевыми усилиями по дискредитации политики США в Сирии «почти наверняка» стоит Москва, утверждается в документе. Само сирийское государство не обладает ресурсами для проведения информационных кампаний в Twitter, установили эксперты CNS, проанализировавшие активность более 3 тыс. пользователей Twitter с 28 марта по 5 мая 2018 года, в сообщениях которых упоминался Дональд Трамп и тема химатаки в сирийском городе Дума.

Что произошло в сирийской Думе 7 апреля 2018 года правительственные войска атаковали последний очаг сопротивления оппозиции в Восточной Гуте — город Дума, сообщало сирийское агентство SANA. Reuters со ссылкой на повстанцев сообщил 7 апреля, что правительственная армия сбросила на мирных жителей в Думе бомбу с химикатами. С симптомами отправления химическими веществами скончались более 40 человек, передавала Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Президент США Дональд Трамп возложил вину за эту атаку на режим Башара Асада. В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии. Москва и Дамаск причастность властей Сирии к химатакам на Думу опровергают, в российском Минобороны видеоролики, на которых, как утверждается, сняты жертвы атак, назвали постановочными.

Асад под защитой троллей

Как утверждают авторы доклада, сотрудники CNS Джек Нассетта и Итан Фект, вскоре после атаки 7 апреля в социальной сети Twitter резко возросла активность аккаунтов, критиковавших позицию США и других западных стран в отношении Асада. Самая популярная тактика троллей — попытка выдать себя за представителей правого движения в США и сторонников Трампа, разочаровавшихся в политике президента и грозивших не голосовать за него на выборах в 2020 году. Тролли также возлагали вину за организацию химатаки на террористов и предупреждали о риске военной эскалации с Россией в случае нанесения Западом удара по Сирии. Часть участвовавших в интернет-кампании аккаунтов являлись ботами, то есть управлялись не людьми, а программами, уточняют авторы доклада.

Сообщения троллей были рассчитаны на аудиторию западных стран, констатируют Нассетта и Фект. «Большинство акторов [в Twitter] пытались повлиять на политический дискурс в Америке, но часть сообщений были рассчитаны на аудиторию в государствах Западной Европы. Это может указывать на верную оценку Россией того обстоятельства, что ответ (Запада — США) на действия Сирии будет реализован в рамках коалиционных усилий», — пишут аналитики CNS.

Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Эксперты CNS привели ряд признаков, по которым им удалось выявить российских троллей: странные названия Twitter-аккаунтов (иногда они представляют из себя случайный набор букв и символов), использование некоторыми аккаунтами фотографий других людей или малоизвестных политиков. Многие аккаунты в Twitter, которые критиковали политику США в Сирии, заимствовали фото из профилей российских пользователей, отмечают авторы документа. Среди активных в апреле троллей были и те, которые ранее критиковали Запад из-за его обвинений в адрес Москвы в связи с покушением на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери, обратили внимание аналитики.

Кроме того, они указали на ошибки во многих сообщениях троллей. «Например, в апреле 2018 года тролли создавали контент на трех языках — английском, французском и итальянском. При этом контент на английском и французском, скорее всего, не был создан носителями языка и, вероятно, был составлен с помощью использования программ-переводчиков», — отмечается в опубликованном 12 сентября докладе.

Обезвредить ботов

Эксперты CNS призвали технологические компании активнее выявлять аккаунты, которые были созданы сразу после громких политических событий. Многие из них являются фейковыми, указывают Нассетта и Фект. Они также рекомендуют удалять аккаунты, которые используют автоматические скрипты, то есть те, которые не управляются реальными пользователями.

Для выявления троллей разработчики могут создать скрипты (программу), которые анализируют популярные соцсети и через их API (application programming interface, программный интерфейс приложения) изучают все открытые посты пользователя, рассказал РБК Илья Шарапов, руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности компании ТСС, специализирующейся на разработке продуктов для комплексного обеспечения информационной безопасности. «С помощью таких средств можно составить профиль человека: откуда он, о чем обычно говорит, что пишет, чем интересуется», — пояснил эксперт. Если такой пользователь зарегистрировался недавно, добавил Шарапов, до появления подозрительных публикаций редко комментировал политические новости и вообще мало публиковался, «почти наверняка он бот». К признакам тролля Шарапов также отнес использование фейковых фотографий (знаменитостей или других пользователей) и отсутствие в аккаунте авторского контента.

Впрочем, как обращает внимание Шарапов, в последнее время создатели ботов стали действовать изощреннее, что стало реакцией на действия ИТ-компаний из-за шумихи вокруг вмешательства в президентские выборы США. Но на месте не стоят и возможности разработчиков и ИТ-специалистов компаний, отметил аналитик. «В будущем ситуация изменится благодаря искусственному интеллекту, который уже учится бороться с фейк-ньюс, распространяемыми троллями и обычными пользователями, — сказал он. — Так, Бенджамин Хорн и Сибель Адали, исследователи из Политехнического института имени Ренсселера в Трое, на конференции в Монреале презентовали алгоритм, который с точностью в 71% отличал фальшивые новости от настоящих с помощью синтаксического и стилистического анализа текста». «Детектор фальшивых новостей разработчика Вагелиса Папалексакиса из Калифорнийского университета сделала это с точностью 69%, но на выборке из 64 тыс. статей, опубликованных в Twitter», — привел другой пример Шарапов.