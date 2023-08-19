«Луна-25» обнаружила удар микрометеорита у поверхности Луны

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Станция «Луна-25» с помощью прибора для фиксации и измерений основных параметров частиц лунных пылинок (ПмЛ) зафиксировала удар микрометеорита, находясь на окололунной орбите, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита. Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелета к Луне», — говорится в публикации в Telegram.

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