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Миссия «Луна-25» ,  
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«Луна-25» обнаружила удар микрометеорита у поверхности Луны

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Миссия «Луна-25»
Фото: ИКИ РАН
Фото: ИКИ РАН

Станция «Луна-25» с помощью прибора для фиксации и измерений основных параметров частиц лунных пылинок (ПмЛ) зафиксировала удар микрометеорита, находясь на окололунной орбите, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Прибор ПмЛ, предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита. Скорее всего, этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелета к Луне», — говорится в публикации в Telegram.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Луна Луна-25 Роскосмос метеорит