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Миссия «Луна-25» ,  
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«Луна-25» провела первые измерения потоков гамма-лучей и нейтронов

Станция «Луна-25» провела первые измерения потоков гамма-лучей и нейтронов
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Миссия «Луна-25»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Станция «Луна-25» с помощью специальных приборов измерила потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности естественного спутника Земли, а также установила параметры окололунной плазмы и газопылевой экзосферы, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«Луна-25» провела наблюдения с помощью приборов АДРОН-ЛР и ПмЛ, АРИЕС-Л», — говорится в сообщении. Вся научная аппаратура, которой оснащена станция, разработана Институтом космических исследований РАН.

АДРОН-ЛР — детектор радиации, предназначен для активного нейтронного зондирования состава лунного вещества. ПмЛ — прибор для фиксации и измерений основных параметров частиц лунных пылинок, АРИЕС-Л — спектрометр для регистрации ионов и нейтральных частиц лунной экзосферы.

«Луна-25» — это первая за почти 50 лет экспедиция к спутнику Земли. Миссия должна была состояться еще в 2010-х годах, но ее несколько раз переносили. В рамках программы планируются пилотируемые полеты к Луне, высадка космонавтов и создание базы на ней.

Запуск станции произошел 11 августа с космодрома в Амурской области, она должна совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа.

Сегодня «Роскосмос» опубликовал первый снимок поверхности Луны. На ней запечатлен кратер Зееман, расположенный у южного полюса. Высота окружающего его вала достигает 8 км.

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Теги
Луна-25 Роскосмос космический аппарат
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