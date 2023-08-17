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«Луна-25» передала снимок невидимого с Земли участка Луны

Станция «Луна-25» передала первый снимок лунной поверхности
Сюжет
Миссия «Луна-25»
На ней запечатлен кратер Зееман, расположенный у южного полюса. Высота окружающего его вала достигает 8 км
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Станция «Луна-25», запущенная Россией 11 августа, передала первый снимок поверхности естественного спутника Земли. Его опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

На снимке запечатлен южный полярный кратер Зееман. Он находится на обратной стороне Луны, то есть его не видно с Земли. Высота окружающего кратер вала достигает 8 км. «Роскосмос» называет его уникальным объектом на лунной поверхности.

Станция также измерила потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности спутника.

Запуск станции «Луна-25» стал для России первой за 50 лет экспедицией к спутнику. Сроки миссии до этого переносили, изначально запуск планировался на 2010-е годы.

По плану станция должна сесть на поверхность Луны в районе ее южного полюса в промежутке с 21 по 24 августа. Затем аппарат проработает на спутнике еще год.

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Андрей Гатинский
Луна фото Луна-25
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