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Эксперт объяснил, почему «Луна-25» не сняла место посадки «Аполлонов»

РАН: снять фото посадочных модулей «Аполлонов» США не дает орбита «Луны-25»
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Миссия «Луна-25»
Вид на посадочную площадку Аполлона-11, сделанный лунным разведывательным орбитальным аппаратом, 2009&nbsp;г.
Вид на посадочную площадку Аполлона-11, сделанный лунным разведывательным орбитальным аппаратом, 2009 г. (Фото: NASA)

Российская межпланетная станция «Луна-25» не может сделать фото посадочных модулей американских космических кораблей «Аполлон», которые подтвердили бы высадку астронавтов США на Луну, из-за своей орбиты. Об этом сообщил «РИА Новости» ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.

«Можно было бы подобрать [орбиту], чтобы это сфотографировать, но, естественно, она была выбрана не таким образом, а чтобы сесть куда нужно, это была главная задача. А в принципе это возможно», — сказал собеседник агентства.

Россия 11 августа 2023 года запустила к Луне межпланетную станцию «Луна-25» — это первая за почти 50 лет экспедиция к спутнику. Она должна совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа. На окололунную орбиту станция вышла 16 августа.

«Аполлон» — программа пилотируемых космических полетов космического агентства США NASA, начатая в 1961 году. Ее целью было осуществление первой пилотируемой высадки на Луну. 16 июля 1969 года, космический корабль «Аполлон-11» стартовал с площадки в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде. Через четыре дня находившиеся на его борту астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин ступили на поверхность Луны. За всю историю человечества на Луне побывали 12 человек

Существует так называемая теория «лунного заговора» приверженцы которой считают, что американские астронавты не высаживались на Луне, а их высадка была сфальсифицирована правительством. Эта теория опровергается экспертами, достоверных доказательств «лунного заговора» не существует. Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2020 году показал, что теории «лунного заговора» придерживаются 49% опрошенных россиян. При этом опрос, проведенный Университетом Нью-Гэмпшира в 2022 году показал, что такой же позиции придерживаются 12% опрошенных американцев.

Теги
Луна-25 Луна астронавты США
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