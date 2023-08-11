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Эксперты рассказали, как полет «Луны-25» поможет построить базу на Луне

Член-корр РАН Петрукович: «Луна-25» может найти необходимые для базы на Луне ресурсы

На 11 августа запланирован первый в истории современной России запуск космической станции на Луну — «Луна-25». В случае успеха он позволит освоить район, который из-за большого числа полезных ископаемых может позволить построить лунную базу, рассказали РБК опрошенные эксперты.

«Район посадки выбран такой, что там может находиться некоторая небольшая примесь воды в лунном грунте, реголите. Будут искать признаки наличия воды и вообще, из чего состоит поверхностный слой в этой зоне. Будут исследовать экзосферу. Будут исследовать современными приборами», — отметил в разговоре с РБК член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований академии Анатолий Петрукович.

«Как показывают последние научные данные, наиболее интересные районы с точки зрения потенциальных ресурсов на Луне — это районы, близкие к Южному полюсу. Именно туда эта станция и совершит посадку. Она будет исследовать состав грунта в этой зоне. Таким образом будет сделан первый шаг к выбору расположения будущих лунных баз на Луне», — добавил он.

По словам ученого, «на Луне можно найти почти всю таблицу Менделеева». В отдаленной перспективе на спутнике Земли можно будет «разлагать воду на кислород и водород и таким образом получать топливо и окислитель для будущих ракетных полетов», но для этого требуется найти воду.

«Десятилетиями не было запусков к Луне, которые осуществлялись бы в нашей стране. Главное — это возобновить полеты к Луне и совершить мягкую посадку на лунную поверхность. В научном отношении это очень важная вещь, так как посадка производится в южной полярной области Луны», — заявил РБК заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ, Владислав Шевченко.

«Там есть ряд аномальных явлений, как подповерхностные залежи водяного льда — это вещество явно принесённое извне, кометами. Эти отложения несут информацию о Луне», — добавил он.

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К тому же, добавил специалист, в южной полярной области Луны еще не было исследований. Он напомнил, что между Россией и Китаем есть соглашение о совместных работах по освоению Луны и созданию обитаемой лунной базы. «Это большие перспективы, <...> потому что в планах есть «Луна-26», «Луна-27», «Луна-28», — сообщил Шевченко.

«Луна-25» — это первая полярная исследовательская станция в окрестностях южного полюса Луны. Изначально запуск планировали на 13 июля, но впоследствии его перенесли.

Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли. По плану «Роскосмоса», модуль будет посажен неподалеку от кратера Богуславского в южной приполярной области видимой стороны спутника. Завершающий этап проекта намечен на период после 2035 года. К тому моменту строительство полноценной посещаемой базы на Луне должно быть окончено.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Анастасия Куницына, Мир Ландау
Луна-25 Луна новости космос
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