Глава «Роскосмоса»: следующие станции «Луна» запустят в 2027 и 2028 годах

Борисов анонсировал запуск следующих станций «Луна» в 2027 и 2028 годах

Фото: Захарушкин Сергей / Роскосмос Медиа / ТАСС

Следующие запуски автоматических станций «Луна» состоятся в 2027 и 2028 годах. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

«Мы надеемся, что в 2027-м году мы запустим «Луну-26», в 2028-м году — «Луну-27», и где-то к 2030-му, после 2030 года — «Луну-28», — сказал он.

Ранее 11 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». Запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области.

На суборбитальную траекторию разгонный блок «Фрегат» с «Луной-25» доставила ракета-носитель «Союз-2.1б». «Фрегат» отправит станцию на траекторию перелета к Луне с орбиты высотой около 200 км.

Посадка аппарата запланирована с 21 по 24 августа в районе Южного полюса Луны. Аппарат проработает на спутнике год.

Последний раз автоматическую станцию «Луна-24» запускали в 1976 году. Она доставила на Землю 170 г лунного грунта.

Ранее, 9 августа, глава NASA Билл Нельсон усомнился, что Россия готова к высадке космонавтов на Луну, и заявил, что «гонка» в этом направлении идет между США и Китаем.