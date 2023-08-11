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Борисов анонсировал запуск следующих станций «Луна» в 2027 и 2028 годах

Глава «Роскосмоса»: следующие станции «Луна» запустят в 2027 и 2028 годах
Фото: Захарушкин Сергей / Роскосмос Медиа / ТАСС
Фото: Захарушкин Сергей / Роскосмос Медиа / ТАСС

Следующие запуски автоматических станций «Луна» состоятся в 2027 и 2028 годах. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает «РИА Новости».

«Мы надеемся, что в 2027-м году мы запустим «Луну-26», в 2028-м году — «Луну-27», и где-то к 2030-му, после 2030 года — «Луну-28», — сказал он.

Ранее 11 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». Запуск прошел с космодрома Восточный в Амурской области.

На суборбитальную траекторию разгонный блок «Фрегат» с «Луной-25» доставила ракета-носитель «Союз-2.1б». «Фрегат» отправит станцию на траекторию перелета к Луне с орбиты высотой около 200 км. 

Посадка аппарата запланирована с 21 по 24 августа в районе Южного полюса Луны. Аппарат проработает на спутнике год.

Последний раз автоматическую станцию «Луна-24» запускали в 1976 году. Она доставила на Землю 170 г лунного грунта.

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Ранее, 9 августа, глава NASA Билл Нельсон усомнился, что Россия готова к высадке космонавтов на Луну, и заявил, что «гонка» в этом направлении идет между США и Китаем.

Российская лунная программа включает три этапа: «Вылазка», «Форпост» и «База».

  • «Вылазка» (2021–2025 годы): создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел», беспилотные облеты на нем Луны, исследование ее автоматическими станциями серии «Луна» (25, 26, 27 и 28), начало строительства сверхтяжелой ракеты «Енисей».
  • «Форпост» (2025–2035 годы): отработка средств доступа на поверхность Луны — пилотируемые полеты с облетом в 2028 году и после 2030 года — высадка космонавтов на 14 суток на поверхность спутника для создания и размещения первых элементов посещаемой базы.
  • «База» (после 2035 года): завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы, создание научной инфраструктуры в виде постройки на поверхности Луны двух астрономических обсерваторий, создание единой системы пилотируемых и автоматических средств освоения Луны.

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