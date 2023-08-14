«Луна-25» передала первые фотографии

Станция, которая движется к Луне и должна совершить посадку на ней 21–24 августа, передала три снимка: на них видны сама станция, Земля и Луна

Станция «Луна-25», которая направляется к естественному спутнику Земли, передала первые сделанные в космосе фотографии, сообщает «Роскосмос». На них видны Луна, Земля и часть станции.

«В ИКИ РАН (Институт космических исследований. — РБК) завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту станции «Луна-25», выполненных 13 августа в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тыс. км. Все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны», — сказано в сообщении космической корпорации.

«Луну-25» запустили к спутнику Земли ночью 11 августа с космодрома «Восточный». Планируется, что ее путь к месту назначения займет не меньше десяти суток, посадка в районе Южного полюса Луны запланирована с 21 по 24 августа.

За новейшую российскую историю ни одного подобного аппарата к Луне запущено не было. Последний раз станцию запускали в 1976 году в СССР — она называлась «Луна-24». После запуска новой станции глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в 2027 году может состояться пуск «Луны-26», в 2028 году — «Луны-27» и «где-то к 2030-му, после 2030 года — «Луны-28».