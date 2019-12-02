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Миллиардер Блаватник профинансирует российские фильмы

Миллиардер Леонард Блаватник заключил договор о совместном продюсировании полнометражного кино с владельцем компании «Марс медиа» Рубеном Дишдишяном, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов.

В рамках соглашения планируется выпустить три фильма. Это драма «Пальма», новая часть франшизы «Громкая связь» и фантастический экшен «Мира». Их производством займутся «Марс Медиа» и «Амедиа продакшн» Блаватника, общий размер инвестиций в три картины составит 700 млн руб.

«Инвестиции в российское кино — это и бизнес, и поддержка», — заявил газете Блаватник.

«Амедиа продакшн» и «Марс медиа» уже работали вместе над сериалами «Золотая Орда», «Гостиница «Россия» и «Комиссарша», а также полнометражным фильмом «Т-34», занявшим вторую строчку по сборам среди российского кино (2,3 млрд руб.). По размеру сборов «Т-34» уступил только картине «Движение вверх» (2,9 млрд руб.). По словам Дишдишяна, успех «Т-34» положил начало планам по совместному производству фильмов.

Блаватник занимает 59-ю строчку в рейтинге богатейших миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивают в $17,7 млрд.

Теги: Леонард Блаватник, кино
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