Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино

Роман Абрамович запустит фонд поддержки российского кино. Возглавить его может экс-глава государственного Фонда кино Антон Малышев. Ежегодный объем инвестиций составит 1 млрд руб. Объем господдержки отрасли составляет 6 млрд руб.

Роман Абрамович (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Предприниматель Роман Абрамович, занимающий в последнем рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 11-е место с состоянием $10,8 млрд, займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли. По их словам, бизнесмен создает фонд, который будет финансировать производство отечественных фильмов. Источник, знакомый с переговорами, уточнил, что проект пока обсуждается на уровне предложения. «Есть такое предложение, но на данный момент нет никаких деталей или решения», — объяснил он.

Джон Манн, представитель Millhouse Capital, управляющей активами Романа Абрамовича, отказался от комментариев.

Общий бюджет поддержки фондом Абрамовича российского кино уже в 2019 году может составить 1 млрд руб., уточняет один из собеседников РБК. По его словам, инвестировать в производства фильма фонд будет на завершающей стадии — продюсеры смогут претендовать на финансирование от 20% до 50% производственного бюджета фильма.

Инвестор не будет требовать вернуть деньги, но в случае коммерческого успеха ленты будет претендовать на часть прибыли, добавляет источник, знакомый с планами бизнесмена. При ежегодном бюджете в 1 млрд руб. фонд сможет поддерживать 10–15 фильмов. За счет пакетного инвестирования (пул из 10–15 проектов) и при условии, что часть этих проектов «выстрелит», риски инвестора будут минимизированы, резюмирует источник РБК.

Все картины будут проходить экспертную оценку, задачи финансировать только потенциально коммерчески успешные ленты у фонда нет, уверяет один из собеседников РБК. Он добавляет, что при экспертном отборе фильмов не будет жанровых ограничений, но, к примеру, уже существующие кинофраншизы фонд финансировать не планирует.

Возглавить фонд, по словам источников в отрасли, предложено Антону Малышеву, бывшему исполнительному директору Федерального фонда​ социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Он руководил фондом последние пять лет, но покинул свой пост в середине октября.

Малышев отказался от комментариев.

Общий объем госсубсидий, выделенных на кинопроизводство по итогам 2017 года, составил 6 млрд руб., следует из данных исследования «Российская киноиндустрия — 2017». Половина из этих средств направлялась на поддержку через Фонд кино, вторая половина — напрямую через Минкультуры.