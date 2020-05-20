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Киносеть «Каро» снизит цены на билеты для привлечения зрителей

Кинотеатры «Каро» готовятся к потере 40% годовой прибыли из-за длительного закрытия, признала президент сети Ольга Зинякова. Чтобы восстановить поток зрителей, сеть готова снизить цены на билеты
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Билеты в кинотеатры станут дешевле после снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявила в интервью телеканалу РБК президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. По ее словам, подобная мера позволит быстрее восстановить поток зрителей. Как именно изменится средняя цена билета в кинотеатрах сети, Зинякова не уточнила.

В 2019 году средняя цена билета в кинотеатр составила 253 руб., что лишь на 0,7% больше, чем в 2018-м, следует из исследования фонда «Российская киноиндустрия». Цены разнятся в зависимости от времени сеанса, формата кинозала (2D или 3D) и т.д. За весь 2019 год кинотеатры продали около 219,4 млн билетов на общую сумму 55,5 млрд руб. Помимо продажи билетов кинотеатры также зарабатывают на собственных барах, где продают напитки, поп-корн, начос и другую закуску: в 2019 году такие кинобары принесли кинотеатрам около 22 млрд руб.

Власти обязали все кинотеатры России прекратить работу в конце марта 2020 года, но терять зрителей они начали еще до закрытия.

Открыться кинотеатры смогут только на третьем или даже четвертом этапе снятия ограничительных мер. По оптимистичным прогнозам, это произойдет в июле, предположила в разговоре с РБК Зинякова. По ее оценке, годовая прибыль «Каро» из-за закрытия снизится на 40%. Если кинотеатры откроются не раньше сентября, их общие потери будут на уровне 50 млрд руб., назвал свою оценку председатель Ассоциации кинотеатров Олег Березин.

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«Каро» находится в России на четвертом месте среди крупнейших киносетей: ей принадлежит 30 кинотеатров по всей стране и 248 залов, следует из рейтинга «Невафильм Research». Кинотеатр сети «Каро» в столичном молле «Авиапарк» по итогам 2019 года был на втором месте по посещаемости среди всех кинотеатров России с 0,5% от совокупной посещаемости киносеансов (первое место занимал снесенный в декабре 2019 года киноцентр «Соловей» с долей 0,7%).

В условиях пандемии в России начали открываться автокинотеатры, писал РБК. Первыми после всеобщего закрытия возобновили работу автокинотеатр «Ночной дозор» в Калининграде (входит в сеть «Люмен Фильм») и Skyline Cinema в Новосибирске. Над проектом открытия автокинотеатров в России задумались и в киносети «Каро».

«Мы планируем открыть около шести автокинотеатров в ближайшее время, чтобы у людей была возможность смотреть кино на большом экране», — сообщила РБК Зинякова. По ее словам, сейчас киносеть ждет согласования проекта. Автокинотеатры позволяют компенсировать хотя бы малую часть потерь, объяснил представитель «Люмен Фильм».

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кинотеатр, цены, коронавирус
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