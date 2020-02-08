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Кинотеатры восстановили в 2019 году продажи попкорна и напитков

В прошлом году доходы баров при кинотеатрах благодаря обилию фильмов для семейной аудитории увеличились, по экспертной оценке, на 10%. Это полностью компенсировало падение продаж еды и напитков перед сеансами в 2018 году
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Выручка всех кинобаров в 2019 году достигла 22 млрд руб., такую оценку дал в разговоре с РБК вице-президент компании «Деловая Русь» Искандер Аминов. Его компания — основной поставщик кинобаров, она продает кинотеатрам продукты и оборудование для приготовления попкорна, сахарной ваты, начос, упаковку и другие товары. Доходы кинотеатров от продажи еды и напитков в 2019 году увеличились на 10%, тогда как в 2018-м падение составило 9%.

Кассовые сборы всех фильмов, вышедших в прокат, в 2019 году достигли 55,4 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее, отчитался ранее Фонд кино. Кинотеатры оставляют себе примерно половину сборов (10-15% забирает себе дистрибьютор, 25-40% — создатель фильма). Таким образом, доходы кинотеатров в прошлом году равнялись примерно 27,7 млрд руб.

Выручка Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») от кинобаров в 2019 году показала положительную динамику — плюс 9%, подтвердила руководитель отдела по управлению кафе и барами киносети Татьяна Саклакова. У сети кинотеатров «Каро», как сообщили в ее пресс-службе, по итогам прошлого года продажи в барах увеличились на 19%. Абсолютные значения киносети не раскрывают.

Рост связан, в первую очередь, с большим количеством релизов для семейной аудитории, объясняет Аминов. Кроме того, по его словам, сами кинотеатры в 2019 году работали над наполнением ассортимента своих баров, и не было существенных экономических потрясений (как, например, в 2016 году запрет на ввоз кукурузы из США, из которой делается попкорн). Сеть «Каро» стала продавать в кинобарах игрушки, одежду, посуду и другие сувениры, приуроченные к выходу фильмов, рассказали в пресс-службе «Каро». В свою очередь, Объединенная киносеть внедрила возможность покупки продукции кинобара в мобильном приложении вместе с билетами, а также начала сотрудничать с сервисами по доставке еды.

Доходы кинобаров напрямую зависят от посещаемости кинотеатров. В 2018 году выручка кинобаров снизилась на фоне общего сокращения аудитории кинотеатров. Тогда число зрителей сократилось на 6,1%, среди главных причин назывались прошедший тогда в России чемпионат мира по футболу, а также пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

В 2019 году количество зрителей в кинотеатрах увеличилось на 9,5%, до 219,4 млн человек, слудет из данных Фонда кино. Как отмечают в сети «Каро», в десятке самых кассовых фильмов прошлого года шесть позиций занимает фильмы для семейной аудитории, когда на сеанс приходят и взрослые, и дети: ремейк мультфильма 1994 года «Король Лев» (10,9 млн проданных билетов, кассовые сборы — 2,6 млрд руб.), продолжение мультфильма о диснеевских принцессах «Холодное сердце 2» (7,5 млн билетов; 1,8 млрд руб.) «Тайная жизнь домашних животных 2» (6,9 млн билетов; 1,5 млрд руб.) и др.

Подобные релизы действительно в разы увеличивают семейную аудиторию — основного покупателя товаров кинобаров, следует из исследования «Кинозритель», подготовленного при участии Фонда кино. На мультфильм «Холодное сердце 2» каждый второй зритель пришел с детьми, а общая доля семейной аудитории кинотеатров на первой неделе проката этой картины увеличилась с 25 до 41%, указано в исследовании. Другой анимационный фильм, «Тайная жизнь домашних животных 2», посмотрели с детьми 57% зрителей, при этом основной причиной выбора для просмотра этой картины они называли «желание другого человека посмотреть данный фильм».

Однако кинобары по-прежнему теряют до 10% своей выручки из-за отсутствия закона, запрещающего зрителям приходить в кинотеатры со своей едой и напитками, сообщал ранее РБК исполнительный директор по кинотеатральному направлению Rambler Group Алексей Васясин. В августе 2019 года Минкультуры подготовило новые правила работы и посещения кинотеатров, в их числе был и запрет на пронос зрителями на сеанс продуктов питания, алкогольных и прохладительных напитков, купленных вне кинотеатра. О дальнейшей судьбе новых правил Минкультуры не сообщало.

С попкорном проблем нет

Цены на выращенную в России кукурузу, из которой готовится 90% попкорна (основного товара кинобаров) за год практически не изменились, свидетельствуют данные Минсельхоза. В декабре 2019 года цена за 1 т кукурузы в Южном федеральном округе (основном регионе-производителе) была всего на 2,2% выше, чем в конце декабря 2018 года, -
9,4 тыс. руб.

Автор: Елизавета Ефимович
При участии: Елена Сухорукова
Теги: Кино, кинотеатр, кукуруза, дети, семья
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