Кинотеатры восстановили в 2019 году продажи попкорна и напитков

В прошлом году доходы баров при кинотеатрах благодаря обилию фильмов для семейной аудитории увеличились, по экспертной оценке, на 10%. Это полностью компенсировало падение продаж еды и напитков перед сеансами в 2018 году

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Выручка всех кинобаров в 2019 году достигла 22 млрд руб., такую оценку дал в разговоре с РБК вице-президент компании «Деловая Русь» Искандер Аминов. Его компания — основной поставщик кинобаров, она продает кинотеатрам продукты и оборудование для приготовления попкорна, сахарной ваты, начос, упаковку и другие товары. Доходы кинотеатров от продажи еды и напитков в 2019 году увеличились на 10%, тогда как в 2018-м падение составило 9%.

Кассовые сборы всех фильмов, вышедших в прокат, в 2019 году достигли 55,4 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее, отчитался ранее Фонд кино. Кинотеатры оставляют себе примерно половину сборов (10-15% забирает себе дистрибьютор, 25-40% — создатель фильма). Таким образом, доходы кинотеатров в прошлом году равнялись примерно 27,7 млрд руб.

Выручка Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула кино») от кинобаров в 2019 году показала положительную динамику — плюс 9%, подтвердила руководитель отдела по управлению кафе и барами киносети Татьяна Саклакова. У сети кинотеатров «Каро», как сообщили в ее пресс-службе, по итогам прошлого года продажи в барах увеличились на 19%. Абсолютные значения киносети не раскрывают.

Рост связан, в первую очередь, с большим количеством релизов для семейной аудитории, объясняет Аминов. Кроме того, по его словам, сами кинотеатры в 2019 году работали над наполнением ассортимента своих баров, и не было существенных экономических потрясений (как, например, в 2016 году запрет на ввоз кукурузы из США, из которой делается попкорн). Сеть «Каро» стала продавать в кинобарах игрушки, одежду, посуду и другие сувениры, приуроченные к выходу фильмов, рассказали в пресс-службе «Каро». В свою очередь, Объединенная киносеть внедрила возможность покупки продукции кинобара в мобильном приложении вместе с билетами, а также начала сотрудничать с сервисами по доставке еды.

Доходы кинобаров напрямую зависят от посещаемости кинотеатров. В 2018 году выручка кинобаров снизилась на фоне общего сокращения аудитории кинотеатров. Тогда число зрителей сократилось на 6,1%, среди главных причин назывались прошедший тогда в России чемпионат мира по футболу, а также пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».