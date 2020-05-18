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Снесенный кинотеатр «Соловей» оказался самым посещаемым в России

В 2019 году «Соловей» привлек рекордное среди российских кинотеатров число зрителей. Он стал лидером по посещаемости, хотя закрылся за месяц до конца года и не работал во время самого кассового для кинотеатров новогоднего проката
Снос ​киноцентра «Соловей»
Снос ​киноцентра «Соловей» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Снесенный в декабре 2019 года киноцентр «Соловей» в столице оказался самым посещаемым кинотеатром России. Это следует из ежегодного исследования Фонда кино «Российская киноиндустрия», опубликованного в понедельник, 18 мая.

Киноцентр за 2019 год собрал рекордные 0,7% от совокупной посещаемости российских кинотеатров: на каждом сеансе в «Соловье» в среднем присутствовали 32 зрителя, указано в исследовании. На втором месте с долей в 0,5% кинотеатр сети «Каро Фильм» в московском ТЦ «Авиапарк» (на его сеансы приходили в среднем по 30 человек). Этот же кинотеатр, согласно подсчетам Фонда кино, лидирует по кассовым сборам: за один сеанс в 2019 году он зарабатывал 13,3 тыс. руб. «Соловей» по этому показателю находился на пятом месте — его наработка на один сеанс составляла около 9 тыс. руб.

Начало сноса киноцентра «Соловей». Фоторепортаж
Фотогалерея 

По совокупным кассовым сборам в январе—ноябре 2019 года «Соловей» находился на втором месте среди всех российских кинотеатров, сообщил РБК гендиректор российского представительства аналитической компании Comscore Роман Исаев.

Для киноцентра «Соловей» год работы завершился на месяц раньше конкурентов — он закрылся 2 декабря 2019 года, спустя два дня после этого начались работы по сносу здания. Кинотеатр раньше вышел из гонки за зрителей и сборы, не участвовал в новогоднем прокате, когда посещаемость кинотеатров традиционно увеличивается.

В 2018 году «Соловей» также был самым популярным кинотеатром России с долей 0,74% от совокупной посещаемости. На втором месте тогда был киноцентр «Большой» в Ростовской области, «Каро Фильм» в ТЦ «Авиапарк» занимал четвертое место.

В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс
Общество

Всего за 2019 год в российских кинотеатрах было продано 219,4 млн билетов на общую сумму 55,5 млрд руб., указано в исследовании Фонда кино. По сравнению с 2018 годом российский кинопрокат вырос на 10,3% по совокупным кассовым сборам и на 9,5% по количеству проданных билетов. Отечественные картины заработали в российском прокате 12,3 млрд руб. — на 11,3% меньше, чем в 2018 году. Снижение произошло впервые с 2015 года.

Построенный в 1989 году киноцентр на Красной Пресне был самым крупным кинотеатром в Восточной Европе — он насчитывал 24 кинозала. Кроме премьер здесь показывали картины, прокат которых давно завершился. На его месте АО «Киноцентр» планирует построить 21-этажное здание с вертолетной площадкой на крыше. Снос «Соловья» его собственник Вадим Меркин объяснил проблемами с противопожарной безопасностью, из-за которых здание якобы невозможно было эксплуатировать. Петиция против сноса «Соловья» собрала больше 100 тыс. подписей, москвичи с 2018 года проводили пикеты и митинги за сохранение киноцентра. В его защиту высказывались и общественные деятели — письмо в мэрию Москвы с просьбой сохранить «Соловей» подписал, в частности, режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков.

Что еще случилось с кино в 2019 году

  • Снимать стало дороже: за последние пять лет средний производственный бюджет российских фильмов (учитывались только вышедшие в прокат) вырос в полтора раза — с 116,2 млн руб. в 2015 году до 175,9 млн в 2019-м, посчитал Фонд кино.
  • Российское кино заинтересовало иностранцев: за последние пять лет число импортеров российского аудиовизуального контента выросло с 23 до 120 стран (с учетом всех каналов дистрибьюции). В 2019 году российские фильмы за рубежом совокупно заработали $52,4 млн, что на 32% больше, чем годом ранее.
Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кинотеатр, Фонд кино, кинопрокат
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