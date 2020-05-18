Снесенный кинотеатр «Соловей» оказался самым посещаемым в России

В 2019 году «Соловей» привлек рекордное среди российских кинотеатров число зрителей. Он стал лидером по посещаемости, хотя закрылся за месяц до конца года и не работал во время самого кассового для кинотеатров новогоднего проката

Снос ​киноцентра «Соловей» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Снесенный в декабре 2019 года киноцентр «Соловей» в столице оказался самым посещаемым кинотеатром России. Это следует из ежегодного исследования Фонда кино «Российская киноиндустрия», опубликованного в понедельник, 18 мая.

Киноцентр за 2019 год собрал рекордные 0,7% от совокупной посещаемости российских кинотеатров: на каждом сеансе в «Соловье» в среднем присутствовали 32 зрителя, указано в исследовании. На втором месте с долей в 0,5% кинотеатр сети «Каро Фильм» в московском ТЦ «Авиапарк» (на его сеансы приходили в среднем по 30 человек). Этот же кинотеатр, согласно подсчетам Фонда кино, лидирует по кассовым сборам: за один сеанс в 2019 году он зарабатывал 13,3 тыс. руб. «Соловей» по этому показателю находился на пятом месте — его наработка на один сеанс составляла около 9 тыс. руб.

По совокупным кассовым сборам в январе—ноябре 2019 года «Соловей» находился на втором месте среди всех российских кинотеатров, сообщил РБК гендиректор российского представительства аналитической компании Comscore Роман Исаев.

Для киноцентра «Соловей» год работы завершился на месяц раньше конкурентов — он закрылся 2 декабря 2019 года, спустя два дня после этого начались работы по сносу здания. Кинотеатр раньше вышел из гонки за зрителей и сборы, не участвовал в новогоднем прокате, когда посещаемость кинотеатров традиционно увеличивается.