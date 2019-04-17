Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами. Об этом РБК сказал ее пресс-секретарь Владислав Пономаренко.

«Мы не комментируем слухи в газетных публикациях», — заявил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в мае Матвиенко обсудит с президентом Владимиром Путиным возможность ухода из верхней палаты парламента. По данным источника издания, ее место могут занять директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин или вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.

Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации с 2011 года. Ранее она около восьми лет занимала пост губернатора Санкт-Петербурга.

