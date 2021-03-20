Маск вспомнил Достоевского после признания россиянина в атаке на Tesla
Генеральный директор Tesla Илон Маск вспомнил писателя Федора Достоевского после того, как россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании.
«Преступленіе и наказаніе», — заявил он в своем Twitter, комментируя соответствующую новость. При написании названия романа Маск воспользовался правилами дореформенной орфографии русского языка.
По версии следствия, Крочков с сообщниками хотели внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании, расположенной в Неваде. Хакерская программа должна была предоставить доступ к данным организации.