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Маск вспомнил Достоевского после признания россиянина в атаке на Tesla

«Преступленіе и наказаніе», — написал гендиректор Tesla, комментируя сообщение о том, что россиянин Егор Крючков признал вину в попытке атаковать сеть компании
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Генеральный директор Tesla Илон Маск вспомнил писателя Федора Достоевского после того, как россиянин Егор Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании.

«Преступленіе и наказаніе», — заявил он в своем Twitter, комментируя соответствующую новость. При написании названия романа Маск воспользовался правилами дореформенной орфографии русского языка.

По версии следствия, Крочков с сообщниками хотели внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании, расположенной в Неваде. Хакерская программа должна была предоставить доступ к данным организации.

Задержанный в США из-за кибератаки на Tesla россиянин признал вину
Общество
Фото:Артур Габдрахманов / РИА Новости

Как сообщил Минюст США, россиянин пытался подкупить сотрудника Tesla за $1 млн, чтобы тот установил необходимую программу. Злоумышленники собирались использовать полученные данные для шантажа, угрожая компании обнародовать информацию. «Это была серьезная атака», — говорил тогда Маск.

В августе прошлого года Крючкова задержали в Лос-Анджелесе. Изначально россиянин не признавал вину. Его родственники и знакомые рассказывали РБК, что Крючков не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал. Однако 18 марта американский Минюст сообщил, что мужчина признал вину по одному пункту обвинения — в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру.

Как ожидается, приговор будет вынесен 10 мая. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы, передает портал Teslarati.

Автор
Наталия Анисимова
Илон Маск Tesla Достоевский кибератака
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