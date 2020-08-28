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Знакомые задержанного в США Крючкова отвергли его причастность к хакерам

Американские власти обвиняют Егора Крюкова в сговоре с целью совершения киберпреступления. Его родственники и знакомые рассказали РБК, что он не имел отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Задержанный в США россиянин Егор Крючков не имеет отношения к ИТ-сфере, у него не было $1 млн, рассказали РБК его знакомые и родственники.

Крючкова арестовали в США 22 августа. По версии Минюста, 27-летний россиянин предлагал $1 млн сотруднику некой компании из Невады, чтобы внедрить в ее компьютерную сеть вредоносное программное обеспечение.

Знакомый Егора Артем Алкаев сообщил РБК, что, насколько ему известно, Егор не работал в сфере информационных технологий. «Он не хакер и в целом никак не связан с ИТ. Тем более у него точно не было $1 млн. Он хороший парень, и это явно какая-то ошибка. Он долгое время работал в сувенирном магазине, последние два года точно не знаю, чем он занимался», — рассказал он. Алкаев уточнил, что в 2014 году вместе с Егором ездил в США по программе Work and Travel. По его словам, после этого Егор несколько раз был там в отпуске.

В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления
Общество
Фото: Steve Marcus / Reuters

Другой знакомый Крючкова Денис Яковлев рассказал, что работал вместе с ним в сувенирном магазине. «А познакомились мы в 2014 году в поездке в Штаты по программе Work and Travel. Мы работали спасателями на пляже в Южной Каролине, жили рядом 3,5 месяца, и опять же за это время я не замечал, чтобы он занимался программированием и тем более был связан с нелегальной деятельностью. Я правда не верю, что за время, которое мы не виделись, он стал хакером мирового масштаба, который мог бы взломать Tesla», — рассказал РБК Яковлев.

Родственница Егора Крючкова подтвердила РБК, что он задержан. «Мне позвонили и сообщили о его задержании, хотя он должен был вернуться [из США] 23 августа. Я сразу позвонила в посольство, поставила их в известность, сегодня хочу позвонить, узнать, посещали ли его дипломаты», — объяснила она.

По словам девушки, у Крючкова есть адвокат по назначению. «Он несговорчив, через него мы даже не можем связаться с Егором. Он [адвокат] сказал: «Пишите письма», пошутил так, но нам не до шуток. Надеемся только на посольство — может, они предоставят хорошего адвоката», — сказала собеседница РБК.

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«Егор не хакер. И вообще он законопослушный, всегда сам на жизнь зарабатывал. Возможно, его вообще подставили», — добавила она.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что кибератака, которую готовил Крючков, была направлена именно против его компании.

Маск связал задержание россиянина c подготовкой кибератаки на Tesla
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Илон Маск

Крючков был задержан в Лос-Анджелесе 22 августа, после чего предстал перед Окружным судом центрального округа штата Калифорния. Как отмечает Минюст, россиянин въехал в США по туристической визе. Следствие считает, что загрузка вредоносного ПО в компьютерную систему предприятия позволила бы ему и его сообщникам получить беспрепятственный доступ к данным компании.

Авторы: Любовь Порываева, Владислав Гордеев
Теги: кибератака, Tesla, суд, США
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В США арестовали россиянина по обвинению в организации киберпреступления
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Маск связал задержание россиянина c подготовкой кибератаки на Tesla
Политика
РБК
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