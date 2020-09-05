В США подозреваемому в атаке на Tesla россиянину предъявили обвинение

В США федеральное жюри штата Невада предъявило официальное обвинение 27-летнему россиянину Егору Крючкову, которого ранее задержали за предполагаемую попытку организации киберпреступления. Об этом говорится на сайте американского Министерства юстиции.

«Гражданин России обвиняется в участии в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера», — уточняется в сообщении.

По версии обвинения, Крючков с сообщниками хотели внедрить вредоносное ПО в компьютерную сеть компании, расположенной в Неваде. Хакерская программа должна была предоставить доступ к данным организации. Злоумышленники намеревались использовать их для шантажа, угрожая компании обнародовать информацию.

Чтобы реализовать план, россиянин и остальные участники сговора, как указано в сообщении, с 16 июля 2020 года по 22 августа 2020 года пытались подкупить сотрудника фирмы, который закачал бы в сеть необходимую программу. Минюст США сообщал, что Крючков предлагал неназванному работнику $1 млн за пособничество.