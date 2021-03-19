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Задержанный в США из-за кибератаки на Tesla россиянин признал вину

По данным суда, россиянин предложил $1 млн сотруднику компании, чтобы внедрить вредоносное ПО в ее компьютерную сеть. Приговор по делу будет вынесен 10 мая
Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости
Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада, сообщил Минюст США. В сообщении не указывается, о какой компании идет речь, но основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки была его компания.

Россиянин «признал вину по одному пункту обвинения в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру, планируется, что приговор будет вынесен 10 мая», уточняется в сообщении Минюста. 

По данным суда, летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании за $1 млн, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы потом, угрожая публикацией данных, вымогать у компании деньги.

В США подозреваемому в атаке на Tesla россиянину предъявили обвинение
Общество
Фото:Steve Marcus / Reuters

22 августа Крючкова задержали в Лос-Анджелесе. На заседании суда в конце прошлого года Крючков утверждал, что не виновен. Родственники и знакомые Крючкова рассказывали, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал.

В ноябре прошлого года суд в США приговорил 36-летнего россиянина Александра Бровко к восьми годам тюрьмы за кражу личных данных и финансовое мошенничество в интернете, которое привело к ущербу в размере $100 млн. Согласно судебным документам, Бровко был активным участником нескольких онлайн-форумов, предназначенных для русскоязычных киберпреступников. Бровко признал себя виновным в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств.

Автор
Анастасия Батманова
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