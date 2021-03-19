Задержанный в США из-за кибератаки на Tesla россиянин признал вину

По данным суда, россиянин предложил $1 млн сотруднику компании, чтобы внедрить вредоносное ПО в ее компьютерную сеть. Приговор по делу будет вынесен 10 мая

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Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада, сообщил Минюст США. В сообщении не указывается, о какой компании идет речь, но основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки была его компания.

Россиянин «признал вину по одному пункту обвинения в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру, планируется, что приговор будет вынесен 10 мая», уточняется в сообщении Минюста.

По данным суда, летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании за $1 млн, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы потом, угрожая публикацией данных, вымогать у компании деньги.

22 августа Крючкова задержали в Лос-Анджелесе. На заседании суда в конце прошлого года Крючков утверждал, что не виновен. Родственники и знакомые Крючкова рассказывали, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал.